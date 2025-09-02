Новости Кино 02.09.2025 comment views icon

Первые кадры фильма "28 лет спустя: Храм костей" — сэр Джимми и зомби возвращаются

Катерина Даньшина

Первые кадры фильма "28 лет спустя: Храм костей" — сэр Джимми и зомби возвращаются

«Храм костей» — это фильм-продолжение прошлогоднего «28 лет спустя» Дэнни Бойла, который снимался параллельно с первым режиссером Ниа Дакостой

«28 лет спустя» и «28 лет спустя: Храм костей» — это первые фильмы из запланированной трилогии, которая возрождает франшизу, начатую лентой «28 дней спустя» 2002 года с Киллианом Мерфи в главной роли. Первый вышел в прошлом году, но получил очень посредственные оценки —6,8/10 на IMDb, а также 88% от критиков и 64% от зрителей на Rotten Tomatoes. В прокате лента заработала $150 млн по всему миру при бюджете производства в $60-75 млн. Ранее Бойл намекал, что третьего фильма может не быть, если предыдущие два не оправдают кассовых надежд Sony. Что ж, вся надежда на «Храм костей».

Сюжет второго фильма следует сразу за событиями «28 лет спустя» и повествует о Спайке (Элфи Уильямс), которого заставляют присоединиться к жестокому культу сэра Джимми Кристала (Джек О’Коннелл). Их путь неизбежно пересечется с доктором Келсоном (Рэйф Файнс) и носителем вируса Альфа Самсоном (Чи Льюис-Перри). Персонаж Киллиана Мерфи, по словам Бойла, появится «ближе к концу трилогии», но неизвестно, будет ли это второй фильм.

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Первые реакции на тестовых показах оценили «Храм костей», как такой, что «лучше оригинала» (в данном случае, это фильм «28 лет спустя»), расхваливая О’Коннелла как «злодея года» и «значительно лучшую игру» Файнза. Отдельная похвала звучала в адрес сценария Алекса Гарланда, который был вовлечен в работу сразу над двумя фильмами трилогии. В «Храме костей» отметили третий акт «со смелым поворотом», а один инсайдер намекнул, что финал содержит сцену, о которой «будут говорить в течение большей части 2026 года».

«Перед присоединением к фильму мое главное предложение продюсерам, среди которых были Дэнни и Алекс, звучало так: «Я сделаю фильм по-своему». Не буду пытаться подражать стилю Дэнни Бойла. Потому что это невозможно. Он уникален», — рассказывала Дакоста в предыдущих интервью. «Единственная общая черта — оба фильма сумасшедшие, своеобразные и очень личные с художественной точки зрения»

Следует отметить, что «Храм костей» пользовался более традиционным подходом на съемках — в отличие от предшественника, который полностью сняли на камеры iPhone.

Полноценный трейлер «Храма костей» ожидаем увидеть уже завтра, премьера фильма назначена на январь 2026 года.

«В 1967-м не было чат-ботов и прочего дерьма»: Стивен Кинг исправил давнюю ошибку книги в фильме «Долгая прогулка»

