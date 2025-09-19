Фильм о банде Крыс выйдет на Netflix в один день с "Ведьмаком"

Сериал о Крысах превратили в фильм, который выйдет как спецвыпуск в один день с четвертым сезоном «Ведьмака» — 30 октября 2025 года, согласно с релизом Netflix.

Как для спецвыпуска, эта стратегия довольно необычна. К примеру, сериал «The Sandman. Песочный человек» представил дополнительные эпизоды через неделю-две после основных сезонов. В любом случае, для тех, кто ждет продолжения «Ведьмака», новость о выпуске не 8, а 9 эпизодов за раз будет хорошей.

В первоначальной идее история о банде Крыс должна была стать мини-сериалом из 6-8 эпизодов, однако после сокрушительной реакции на «Происхождение крови» и производственных проблем, Netflix решил его отменить. В определенный момент рассматривались идеи включить отснятые кадры в четвертый сезон «Ведьмака» как флэшбеки, но в конце концов остановились на полнометражном спецвыпуске.

Спецвыпуск, получивший название The Rats: A Witcher Tale, расскажет о группе подростков, к которым присоединилась Цири в конце третьего сезона «Ведьмака». Однако Фрея Аллан в фильме не появится, поскольку историю подадут в виде приквела, если учитывать синопсис отмененного шоу:

«Шесть подростков-воров полагаются на свои криминальные навыки, планируя самое большое ограбление в своей карьере против самой опасной преступной группировки в королевстве».

В актерский состав «Крыс» вошли Бен Рэдклифф (Гиселер), Кристель Элвин (Мистле), Фабиан Маккаллум (Кейли), Агги К. Адамс (Искра), Джульетта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Копли (Лео Бонгарт), Деудон Преториус, Морган Джейд Санто, Бьянка Симоне Менни, Карла Фонсека Мокгата, Лита Бам, Стивел Марк, Обри Шелтон и Уоррен Масемола.

Шоураннером и главным сценаристом «Крыс» выступила Хейли Холл, которая написала несколько эпизодов для первых трех сезонов «Ведьмака», а режиссером — Мейрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»).

Напомним, что ранее Netflix наконец-то представил полноценный первый взгляд на нового Геральта в исполнении Лиама Хемсворта, а также новые кадры с Цири в новом образе, Йеннефер (Аня Чалотра), Лютиком (Джои Бетти), Франческой (Мессия Симсон) и любимцем фанатов Регисом, роль которого отвели Лоренсу Фишберну.