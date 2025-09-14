Знакомьтесь, новый Геральт: Netflix показал первые кадры "Ведьмака" в 4-м сезоне

Netflix наконец-то запустил маркетинговую машину к четвертому сезону «Ведьмака»: сегодня нам показали первые кадры, постер, отрывок с убийством монстра и подтвердили дату выхода.

Из главного на изображениях и видео впервые можно полноценно рассмотреть Лиама Хемсворта, который заменил Генри Кавилла в роли Геральта. Персонаж имеет ту же прическу, носит каноническую кожанку и все так же убивает монстров, из нового — лицо, голос и менее массивна статура.

Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

«У нас есть очень хороший план, относительно того как представить нового Геральта и видение того, как с этим справится Лиам. Без подробностей, потому что это будет огромным спойлером — но это очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренены в книгах, особенно в 5-й».

Следует также отметить, что Хемсворт в четвертом сезоне «Ведьмака» стал не единственной заменой, новое воплощение получил и Весемир.

Среди остальных представленных на изображениях персонажей: Цири (Фрея Аллан) с новым образом, Йеннифер (Аня Чалотра), Лютик (Джои Бетти) и Франческа (Мессия Симсон). Отдельного внимания заслуживает первый официальный взгляд на любимца фанатов Региса, роль которого отвели Лоренсу Фишберну, вызвав противоречивые реакции.

Четвертый сезон «Ведьмака» стартует на Netflix 30 октября. Ожидается, что все 8 эпизодов выйдут одновременно, при этом один создали, как «полноценный мюзикл».

«После событий третьего сезона, изменивших Континент, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделенными войной и бесчисленными врагами. Когда их пути расходятся, а цели обостряются, они наталкиваются на неожиданных союзников, которые стремятся присоединиться к их путешествиям. И если они смогут принять эти найденные семьи, то получат шанс воссоединиться навсегда», — из описания 4-го сезона.

В этом же году ожидаем премьеру спецвыпуска «Крысы», который изначально создавался как отдельный мини-сериал. А уже в конце сентября в Украине будет доступна для заказа книга «Перекресток воронов». Съемки пятого сезона, который станет финальным для сериала «Ведьмак», в настоящее время продолжаются.

Тизер

Постер