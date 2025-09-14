Новости Кино 14.09.2025 comment views icon

Знакомьтесь, новый Геральт: Netflix показал первые кадры "Ведьмака" в 4-м сезоне

Netflix наконец-то запустил маркетинговую машину к четвертому сезону «Ведьмака»: сегодня нам показали первые кадры, постер, отрывок с убийством монстра и подтвердили дату выхода.

Из главного на изображениях и видео впервые можно полноценно рассмотреть Лиама Хемсворта, который заменил Генри Кавилла в роли Геральта. Персонаж имеет ту же прическу, носит каноническую кожанку и все так же убивает монстров, из нового — лицо, голос и менее массивна статура. 

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

«У нас есть очень хороший план, относительно того как представить нового Геральта и видение того, как с этим справится Лиам. Без подробностей, потому что это будет огромным спойлером — но это очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренены в книгах, особенно в 5-й».

Следует также отметить, что Хемсворт в четвертом сезоне «Ведьмака» стал не единственной заменой, новое воплощение получил и Весемир.

Среди остальных представленных на изображениях персонажей: Цири (Фрея Аллан) с новым образом, Йеннифер (Аня Чалотра), Лютик (Джои Бетти) и Франческа (Мессия Симсон). Отдельного внимания заслуживает первый официальный взгляд на любимца фанатов Региса, роль которого отвели Лоренсу Фишберну, вызвав противоречивые реакции.

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Четвертый сезон «Ведьмака» стартует на Netflix 30 октября. Ожидается, что все 8 эпизодов выйдут одновременно, при этом один создали, как «полноценный мюзикл».

«После событий третьего сезона, изменивших Континент, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделенными войной и бесчисленными врагами. Когда их пути расходятся, а цели обостряются, они наталкиваются на неожиданных союзников, которые стремятся присоединиться к их путешествиям. И если они смогут принять эти найденные семьи, то получат шанс воссоединиться навсегда», — из описания 4-го сезона.

В этом же году ожидаем премьеру спецвыпуска «Крысы», который изначально создавался как отдельный мини-сериал. А уже в конце сентября в Украине будет доступна для заказа книга «Перекресток воронов». Съемки пятого сезона, который станет финальным для сериала «Ведьмак», в настоящее время продолжаются.

Тизер

Постер

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

