Galaxy F — новая линейка недорогих камерофонов Samsung. Первенец Galaxy F41 выходит 8 октября

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Samsung готовится к запуску на рынке Индии новой недорогой линейки смартфонов Galaxy F с упором на камеру — на прошлой неделе индийское подразделение компании опубликовало короткий видеотизер, а сейчас на сайте магазина Flipkart появилась страница Galaxy F41 — первенца новой линейки.

Ранее в сеть просочились иллюстрации Galaxy F41 из руководства пользователя, раскрывающее дизайн и некоторые характеристики. Страница на Flipkart подтверждает и дизайн, и характеристики. Также там указана дата старта продаж — 8 октября.

Итак, Galaxy F41 оснащен экраном S-AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру и тройной основной камерой. Также подтвержден аккумулятор внушительной емкости — 6000 мА•ч, сканер отпечатков пальцев на задней панели и разъем 3,5 мм.

Предыдущие утечки указывали на экран диагональю 6,4 дюйма разрешением FHD+, а SoC Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ и 6/128 ГБ встроенной флэш-памяти. Подробностей о конфигурации камер пока нет, но можно предложить 64-Мп основную и 32-Мп фронтальную. Ожидается, что цена Galaxy F41 будет стартовать от $200.

Не исключено, что анонс Galaxy F41 может состояться еще раньше.

Источник: GSM Arena