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Galaxy M41 может стать первым смартфоном Samsung, использующим экран OLED стороннего производителя

Galaxy M41 может стать первым смартфоном Samsung, использующим экран OLED стороннего производителя

Galaxy M41 может стать первым смартфоном Samsung, использующим экран OLED стороннего производителя


Подразделение Samsung Display продолжает доминировать на рынке небольших OLED дисплеев, используемых в смартфонах, планшетах, умных часах и других портативных устройствах. Оно поставляет продукцию как для собственных нужд Samsung Electronics, так и для других заказчиков, таких как Apple. Однако в скором времени компания Samsung может перейти на использование в своих смартфонах OLED дисплеев стороннего производства.

Как сообщают осведомлённые источники, первым смартфоном Samsung, в котором будет применяться OLED панель от другого производителя, будет модель Galaxy M41. Отмечается, что в качестве поставщика дисплеев для этого мобильного устройства избрана китайская компания China Star Optoelectronics Technology (CSOT), принадлежащая TCL. Кроме того, корейский гигант рассматривает и китайскую компанию BOE в качестве потенциального альтернативного поставщика. Samsung Electronics не ограничена только продукцией связанных и дочерних компаний при производстве смартфонов. Она выбирает компоненты, который лучше всего подходят по цене и функциональным возможностям. Как мы знаем, Samsung часто использует в смартфонах сторонние процессоры и сенсоры камеры, а не только собственные решения.

Отметим, компания CSOT уже поставляет дисплеи для производства смартфонов Xiaomi Mi 10 и Motorola Edge.

Источник: gsmarena

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