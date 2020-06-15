Galaxy M41 может стать первым смартфоном Samsung, использующим экран OLED стороннего производителя





Подразделение Samsung Display продолжает доминировать на рынке небольших OLED дисплеев, используемых в смартфонах, планшетах, умных часах и других портативных устройствах. Оно поставляет продукцию как для собственных нужд Samsung Electronics, так и для других заказчиков, таких как Apple. Однако в скором времени компания Samsung может перейти на использование в своих смартфонах OLED дисплеев стороннего производства.

Как сообщают осведомлённые источники, первым смартфоном Samsung, в котором будет применяться OLED панель от другого производителя, будет модель Galaxy M41. Отмечается, что в качестве поставщика дисплеев для этого мобильного устройства избрана китайская компания China Star Optoelectronics Technology (CSOT), принадлежащая TCL. Кроме того, корейский гигант рассматривает и китайскую компанию BOE в качестве потенциального альтернативного поставщика. Samsung Electronics не ограничена только продукцией связанных и дочерних компаний при производстве смартфонов. Она выбирает компоненты, который лучше всего подходят по цене и функциональным возможностям. Как мы знаем, Samsung часто использует в смартфонах сторонние процессоры и сенсоры камеры, а не только собственные решения.

Отметим, компания CSOT уже поставляет дисплеи для производства смартфонов Xiaomi Mi 10 и Motorola Edge.

Источник: gsmarena