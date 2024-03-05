Новости Кино 05.03.2024 в 08:52 comment views icon

«Гарфилд в кино» — новый трейлер мультфильма о саркастическом рыжем коте (бонусом Снуп Кэт с голосом Снуп Догга)

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

«Гарфилд в кино» — новый трейлер мультфильма о саркастическом рыжем коте (бонусом Снуп Кэт с голосом Снуп Догга)

В украинских кинотеатрах мультфильм стартует 1 мая 2024 года.

«Гарфилд в кино» раскрывает историю происхождения популярного рыжего кота, который ненавидит понедельники и обожает лазанью, и первую встречу с его опекуном Джоном, а затем — неожиданное путешествие за пределами дома с давно потерянным отцом, уличным котом Виктором.

Срежиссировал «Гарфилда» Марк Диндал («Цыпленок Цыпа», «Приключения императора»), а сценарий писал Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»).

В оригинале Гарфилда озвучивает Крис Пратт, а его отца — Сэмюэль Л. Джексон. Николас Холт («Джек — убийца великанов») озвучит Джона, а неназванных персонажей наделят своими голосами Ханна Уэддингем («Игра престолов») и Бретт Голдштейн («Тед Лассо»). Неожиданно в новом трейлере появляется и голос Снуп Догга в исполнении Снуп Кота.

На украинский язык мультфильм дублировали Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Антон Мурафа.

Новый «Гарфилд» — не первый из франшизы, который вышел на большой экран. Билл Мюррей сыграл главную роль в «Гарфилде» 2004 года и его продолжении 2006 года «Гарфилд: История двух котов».

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Премьера в Украине — 1 мая 2024 года.

Трейлер (украинский дубляж)

Трейлер (оригинал)

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