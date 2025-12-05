За 100 лет до "Игры престолов": вышел финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств", релиз — 18 января

HBO показала финальный трейлер сериала «Рыцарь семи королевств» и, судя по видео, нас ждет более веселая история, по сравнению с «Игрой престолов» и «Домом дракона».

Основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина «Рыцарь семи королевств» будет повествовать о приключениях рыцаря Дунка (Питер Клеффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл), которые путешествуют по Вестеросу примерно за 100 лет до событий «Игры престолов».

После смерти своего повелителя сэра Арлана из Пеннитри Дунк решает стать рыцарем, чтобы заработать немного денег, а компанию ему составляет маленький лысый мальчик по имени Эгг. Одно из главных событий истории — турнир в Эшфорд-Медоу, где дуэт встретит нескольких Таргариенов, предка Роберта Баратеона и кукольницу Танселл.

По словам шоураннеров, в первую очередь история сосредоточится на «простых людях», а не королевских баталиях. Поэтому соответственно меняется и тон: он будет легче и принесет больше комедии.

«Каждому рыцарю нужен оруженосец», — говорит Эгг Дунку. «А ты выглядишь так, будто тебе он нужен больше, чем другим».

Среди остального актерского состава: Дэниел Ингс (Лионель Баратеон), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Дэнни Уэбб (сэр Арлан из Пеннитри), Сэм Спруэлл (Мейкар Таргариен), Шон Томас (Реймун Фоссовей), Финн Беннет (Аэрион Таргариен), Эдвард Эшли (сэр Стеффон Фоссовей), Танзин Кроуфорд (кукольница Танселл), Генри Эштон (Дейрон Таргариен), Юсеф Керкур (Стили Пейт), Том Вон-Лоулор (Пламмер) и Дэниел Монкс (сэр Манфред Дондаррион). К тому же ожидается, что «Рыцарь семи королевств» вернет одного из самых ненавистных персонажей «Игры престолов».

Для сериала «Рыцарь семи королевств» предусмотрели как минимум два сезона: первый стартует уже 18 января (изначально с одним эпизодом, остальные из в целом шести будут выходить каждую неделю), тогда как съемки второго запланировали на этот декабрь. Клеффи и Анселл на одной из презентаций сообщили, что в продолжении покажут Дорн, но без подробностей.

В январе Джордж Мартин написал, что просмотрел первые шесть эпизодов «Рыцаря семи королевств» и назвал их «адаптацией, достойной умного человека». Писатель также посещал съемки и отмечал, что 90% событий будут происходить в поле с палатками, однако, несмотря на меньший бюджет, чем у «Дома дракона» или флагманского шоу, сериал получил «великолепные декорации» и предложит несколько интересных сражений. Ранее он также заявил о разработке «5-6 спинофов «Игры престолов», при этом не только приквелов, но и продолжений.