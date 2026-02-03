tradfi
Где делся f.ua? В сети расследуют тихую смерть "того самого" магазина

Катерина Левицкая

Де подівся f.ua? В мережі розслідують тиху смерть "того, самого" магазину

Один из старейших интернет-магазинов Украины f.ua (ранее известный как Fotos.ua или «Тот самый» магазин) внезапно исчез без следа, а прямой переход по ссылке ведет на главную страницу «Эпицентра».


Сайт сдал в популярности в последние годы, не выдерживая конкуренции с Rozetka, Comfy и другими крупными маркетплейсами наряду с «серыми» игроками. По состоянию на сентябрь 2025 года интернет-магазин все еще принимал заказы, хотя соцсети не обновлялись с весны. Однако сейчас, как заметили в сети, он фактически прекратил свое существование, а прямой переход по ссылке отправляет потенциальных покупателей на страницу «Эпицентра».


Официальных объявлений о приобретении не было, тогда как источники сайта Scroll.media говорили, что сделка была закрыта еще в 2014 году. Интересно, что сама компания покупку не подтверждает.

«Онлайн-магазин f.ua не принадлежит ООО «Эпицентр К», а редирект на сайт epicentrk.ua происходит в рамках партнерского соглашения между компаниями. Детали этого соглашения не разглашаются в связи с коммерческой тайной», — говорится в ответе пресс-службы на запрос журналистов.

Фактически f.ua был одним из старейших маркетплейсов страны, основанным еще в начале 2000-х как Fotos.ua Дмитрием Покотило. Изначально бизнес специализировался на продаже фототехники, но в 2014 году провел ребрендинг и расширил ассортимент товаров на другую технику, автотовары, товары для дома и тому подобное. В свое время f.ua входил в топ-10 интернет-магазинов страны по обороту, а в 2016 году издание «Экономическая правда» окрестило его как «третий по величине украинский интернет-магазин».

Де подівся f.ua? В мережі розслідують тиху смерть "того, самого магазину"
Логотип и оформление сайта в версии Fotos.ua

Согласно данным, которые приводит Scroll.media, в 2014 году оборот компании оценивали в $50 млн, а посещаемость сайта по Similarweb составляла 2,5 млн (в 5 раз больше, чем последние зафиксированные показатели).

Де подівся f.ua? В мережі розслідують тиху смерть "того, самого магазину"
Трафик f.ua. Скриншот: Scroll.media

По расчетам журналистов, проект f.ua мог стоить менее $1 млн. Однако денежная оценка не сравнится со стоимостью бренда, хорошо известного киевлянам, да и жителям многих других городов еще с 2000-х годов.

