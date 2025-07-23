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Новости WTF 23.07.2025 comment views icon

Геймер наиграл 35 000 часов в Ark: Survival Evolved и оставил негативный отзыв в Steam: «Верните мои деньги!»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Геймер наиграл 35 000 часов в Ark: Survival Evolved и оставил негативный отзыв в Steam: «Верните мои деньги!»

Один из самых преданных игроков Ark: Survival Evolved, который провел в игре более 35 000 часов, резко захотел вернуть свои деньги.

Фанат оставил негативный отзыв, хотя десятки тысяч часов отдал Ark, особенно играя в компании друзей и семьи. Он годами использовал Ark Server Manager с модами — до недавнего времени. По словам пользователя, последнее обновление полностью сломало игру.

«Я наслаждался игрой в Ark в течение 35 000 часов — это одна из моих любимых игр, в которую я играл с друзьями и семьей. Я годами управлял сервером ASM [Ark Server Manager] с модами, но сегодня больше ничего не работает», — пишет игрок.

Фанат считает, что обновление якобы намеренно портит игру, чтобы заставить сообщество перейти на Ark: Survival Ascended — ремастер Ark. Сейчас на старой версии не работают моды и постоянно случаются баги.

«Надеюсь, вы не захлебнетесь своей ЖАДОСТЬЮ!!! Как мне получить возврат средств!!!» — добавляет геймер.

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Комментарий о требовании вернуть деньги после 35 000 часов геймплея в Ark: Survival Evolved /
Студия Wildcard

Его комментарий не исключение из правил, поскольку основная волна критики направлена на новое DLC Ark Aquatica, выпущенное к 10-летию игры. Отзывы о дополнении в Steam преимущественно негативные — лишь 12% положительных. Игроки массово жалуются на проблемы с производительностью, баги, сломанные моды, уничтоженные конфигурации и поломанные серверы.

Авторы Ark подтвердили, что знают о проблемах. Команда в настоящее время работает над исправлением, но проблема «оказалась сложной». Работа продолжается, но четких сроков, когда ситуация улучшится, нет.

Отметим, что Ark: Survival Evolved вышла из раннего доступа 27 августа 2017 года. С тех пор прошло почти 70 000 часов, а она в свое время успела стать одной из самых популярных игр. То есть игрок провел в ней половину всей жизни игры. Несмотря на резкие заявления, игрок не прекратил играть: за последнюю неделю он провел в Ark минимум 32 часа — наверняка через боль. Не хочется его расстраивать, но после 35 000+ часовой «демоверсии» не придумали возврата средств. Даже петиция Stop Killing Games здесь бессильна.

Источник: PC Gamer

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