"Картофельный гейминг": ютубер испытывает DLSS 4.5 в разрешении 77p

Экспериментатор выяснил, до какого порога можно снизить разрешение с помощью DLSS 4.5 и что получится в результате. Для этого ему пришлось снять ограничения NVIDIA.

Ютубер 2kliksphilip смог получить игру, в которую в принципе можно играть, на разрешении 77p — это лишь 77 вертикальных пикселей. Изображение выглядит, как будто близорукий человек снял очки или же видео чрезвычайно сжали, но картинка не разваливается на отдельные элементы и кажется лучшим, чем можно было ожидать. Энтузиаст взял за цель достичь самого низкого возможного базового разрешения в Red Dead Redemption 2, а затем применил к игре различные технологии масштабирования для сравнения результатов.

Чтобы перейти на разрешение ниже 720p, нужно было отредактировать конфигурационный файл Red Dead Redemption 2. Ютубер сначала попробовал базовое разрешение 120p, затем 90p. На этом этапе текст и элементы меню уже очень трудно разобрать, даже с масштабированием. Затем попробовал 60p, но игра зависла. Оказывается, что существует нижний предел рендеринга игры. «Технологии еще не достаточно для обработки игры с таким разрешением», — говорит 2kliksphilip.

Выяснилось, что жесткое масштабирование вывода составляет 410 пикселей по горизонтали. Вертикального ограничения нет, но радикально менять пропорции несколько бессмысленно. Поэтому 2kliksphilip остановился на 410 пикселях по горизонтали и обычном соотношении сторон, что означало базовое разрешение 77p.

Если вы уже запутались, речь идет о 137 на 77 пикселей, масштабированных до 410 на 231 с помощью DLSS 4.5, а затем масштабированных без потерь с помощью LS1 до 3690 на 2079 для достижения шикарного «картофельного» видеоряда. С такими настройками наблюдались значительные лаги, экспериментатор добавил генератор кадров, чтобы сгладить изображение. Он говорит, что хотел бы провести эксперимент без ограничений NVIDIA, чтобы выяснить, когда все действительно сломается. Также у 2kliksphilip есть другие интересные видео, где он изучает возможности масштабирования.

Источник: Tom’s Hardware