Gemius: Треть украинцев уже готова платить за легальный видеоконтент, хотя еще год назад таких зрителей было всего 13%





Согласно данным исследования компании Gemius для антипиратской инициативы «Чистое небо» за прошедший год количество украинцев, готовых платить за легальный контент, значительно выросло. В частности, за исследуемый период количество тех, кто готов платить за контент в интернете выросло с 13% до 31%.

Также все больше украинцев считает, что бороться с пиратством необходимо. Лучший для этого способ, по мнению респондентов исследования, — создание сайтов с легальным контентом. Наиболее популярный среди украинцев легальный видеоресурс — YouTube, за ним с отрывом следуют Megogo, Google Play и Netflix. В то же время, 41% опрошенных не смогли назвать ни один сайт, который предоставляет только легальное видео.

Отметим, что инициатива «Чистое небо» основана четырьмя крупнейшими медиагруппами Украины — «1+1 Медиа», StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group. За последний год участники данной инициативы добились прекращения воровства контента 318 сайтами. По их запросу из поисковой выдачи Google удалено 20 000 ссылок на пиратский контент, и 292 000 нелегальных видео удалены с сайтов, социальных сетей и видеохостингов. Другая украинская организация по борьбе с нелегальным размещением контента в сети УАПА (Украинская антипиратская ассоциация) за этот же период добилась закрытия 173 сайтов.

Впрочем, другие данные указывают на то, что украинцы вовсе не торопятся переходить на легальный контент — только в октябре прошлого гоа на пиратских киносайтах было зарегистрировано 77 млн просмотров.

Напомним, что в начале текущего года исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что украинцы уже готовы платить за телевидение 100 грн в месяц, хотя еще год назад они соглашались только на 50 грн.

Источник: Liga.net