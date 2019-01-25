GfK Ukraine: Украинцы уже готовы платить за телевидение 100 грн в месяц, хотя еще год назад они соглашались только на 50 грн

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Компания GfK Ukraine по заказу оператора спутникового телевидения Viasat провела исследование рынка платного телевидения в четвертом квартале 2018 года для определения оптимальной стоимости услуг платного телевидения. Исследование проводилось на территории всей Украины, репрезентативно для населения в возрасте старше 16 лет.

Согласно результатам исследования, большинство из тех, кто готов платить за услуги платного ТВ, готовы платить до 100 грн. Эта цена на 40 грн выше той, которую готовы были платить в четвертом квартале 2017 года большинство потенциальных и реальных пользователей платного ТВ.

В GfK Ukraine отметили, что в предыдущие три года оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41-50 грн в месяц, и только в конце 2018 года было выявлено ее увеличение до 81-100 грн/мес.

«Такие изменения на рынке платного телевидения Украины демонстрируют готовность потребителей платить справедливую цену за потребляемый контент и их понимание его ценности. Благодаря росту стоимости услуги ТВ потребители могут рассчитывать на увеличение качества и разнообразия контента, производимого, в том числе, украинскими медиа группами» — заявила компания Viasat, основываясь на данных исследования.

Вдобавок компания Viasat провела ряд дополнительных исследований рынка, а также анализ предпочтений абонентов, по результатам которых разработала и представила новую линейку телевизионных пакетов. Ценовой диапазон новых пакетов составляет от 69 грн/мес до 249 грн/мес.

Напомним, что украинские медиагруппы собираются включить кодировку своих ТВ-каналов во втором квартале 2019 года, в страну уже начали завозить совместимые сеттопбоксы для приема закодированного сигнала.

Источник: Viasat, GfK Ukraine