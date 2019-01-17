Официально: Ford выпустит полностью электрическую версию своего культового пикапа Ford F-150

Американская компания Ford весьма серьезно взялась за электрификацию своей линейки, при этом речь идет не только о новых моделях, но и о хорошо известных местному потребителю. На встрече с прессой в Детройте глава подразделения глобальных продаж Ford Джим Фарли объявил, что компания разрабатывает полностью электрический пикап легендарной серии Ford F-150, премьера которой состоялась в далеком 1975 году.

Он отметил, что вдобавок к существующей ДВС-версии пикапа компания выпустит гибридный вариант, а затем и полностью электрический Ford F-150. Работа над гибридной версией ведется с 2015 года, однако электромобиль будет совершенно отдельным проектом, а не просто слегка модифицированным гибридом. Сроки выхода на рынок также пока не обсуждаются, однако речь наверняка идет о ближайших 2-3 годах.

На американском рынке пикапы Ford F-150 являются одними из самых популярных и узнаваемых средств передвижения (на них приходится треть всех продаж Ford в США), так что неудивительно, что автопроизводитель решил предложить вариант, который привлечет молодых и ответственных пользователей.

Не стоит забывать, что компания собирается оставить на рынке США только две «легковушки» — Mustang и Focus Active, к 2020 году 90% автомобилей бренда будут пикапами, SUV и кроссоверами. Если говорить о конкуренции, то это как минимум будущий Tesla Pickup и свежий Rivian R1T.

В данный момент компания активно работает над своим первым электромобилем Ford Mach 1 (Mach E), представляющий собой кроссовер в стилистике спортивного Mustang. Разработчики нацелились на запас хода 500 км и должны представить модель в конце текущего — начале следующего года.

Ну, а в начале прошлого года, Ford объявил об увеличении инвестиций в развитие электромобилей с $4,5 млрд до $11 млрд и планах выпустить шесть новых электромобилей уже к 2022 году.

Источник: Engadget