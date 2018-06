Илон Маск: Tesla Pickup получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода, автопилот и т.д.

В ходе очередного сеанса twitter-общения с фанатами Tesla, Илон Маск рассказал немного подробностей о будущем электрическом пикапе компании. Для затравки глава компании спросил потенциальных покупателей, какие особенности они хотели бы увидеть в первом грузовом внедорожнике Tesla.

What would you love to see in a Tesla pickup truck? I have a few things in mind, but what do you think are small, but important nuances & what would be seriously next level? — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2018 г.

Сразу после этого он начал сыпать техническими подробностями, которые гарантированно получит новинка. Во-первых, пикап Tesla оснастят двумя электродвигателями с «сумасшедшим» крутящим моментом, которые обеспечат полноценный полный привод и проходимость практически в любых условиях.

The Tesla Truck will have dual motor all-wheel drive w crazy torque & a suspension that dynamically adjusts for load. Those will be standard. — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2018 г.

Подвеска электрического пикапа будет автоматически подстриваться под вес груза в кузове, что позволит избежать неприятных последствий при передвижении с пустым или полностью заполненным кузовом. Обе возможности будут идти в стандарном оснащении, за них не надо будет платить отдельно.

Pickup truck will have power outlets allowing use of heavy duty 240V, high power tools in field all day. No generator needed. — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2018 г.

Электрический пикап получит запас хода порядка 400-500 миль (650-800 км), а также встроенную сетевую розетку на 240 В, которая позволит подключать к электромобилю напрямую любые профессиональные инструменты и оборудование (дрели, электропилы, станки, освещение и т.д.) без необходимости использовать отдельный электрогенератор.

400 to 500 mile option definitely. Higher, maybe. — Elon Musk (@elonmusk) 27 июня 2018 г.

Как и другие электромобили Tesla, пикап получит функциональность автопилота с параллельной парковкой и камерами/сонарами с 360-градусным обзором.

It will parallel park automatically & have 360 degree cameras & sonar — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2018 г.

Также разработчики предусмотрят систему простого доступа в кабину и кузов, подобно тем, которые используются в грузовиках. В следующих твитах Маск пообещал, что пикап будет выглядеть достаточно мужественно, в стиле классических американских пикапов вроде классики Ford F-150.

Seems like trear gate should rotate on a four bar linkage & drop down to the ground or close. Kinda like some big trucks have. — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2018 г.

Напомним, что Илон Маск обещал выпустить пикап Tesla сразу после кроссовера Model Y, серийное производство которого предварительно запланировано на ноябрь 2019 года. Первые изображения пикапа были продемонстрированы во время презентации электрогрузовика Tesla Semi в конце 2017 года.

Источник: Electrek