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Илон Маск: Tesla Pickup получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода, автопилот и т.д.
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Илон Маск: Tesla Pickup получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода, автопилот и т.д.

Илон Маск: Tesla Pickup получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода, автопилот и т.д.

В ходе очередного сеанса twitter-общения с фанатами Tesla, Илон Маск рассказал немного подробностей о будущем электрическом пикапе компании. Для затравки глава компании спросил потенциальных покупателей, какие особенности они хотели бы увидеть в первом грузовом внедорожнике Tesla.

Сразу после этого он начал сыпать техническими подробностями, которые гарантированно получит новинка. Во-первых, пикап Tesla оснастят двумя электродвигателями с «сумасшедшим» крутящим моментом, которые обеспечат полноценный полный привод и проходимость практически в любых условиях.

Подвеска электрического пикапа будет автоматически подстриваться под вес груза в кузове, что позволит избежать неприятных последствий при передвижении с пустым или полностью заполненным кузовом. Обе возможности будут идти в стандарном оснащении, за них не надо будет платить отдельно.

Электрический пикап получит запас хода порядка 400-500 миль (650-800 км), а также встроенную сетевую розетку на 240 В, которая позволит подключать к электромобилю напрямую любые профессиональные инструменты и оборудование (дрели, электропилы, станки, освещение и т.д.) без необходимости использовать отдельный электрогенератор.

Как и другие электромобили Tesla, пикап получит функциональность автопилота с параллельной парковкой и камерами/сонарами с 360-градусным обзором.

Также разработчики предусмотрят систему простого доступа в кабину и кузов, подобно тем, которые используются в грузовиках. В следующих твитах Маск пообещал, что пикап будет выглядеть достаточно мужественно, в стиле классических американских пикапов вроде классики Ford F-150.

Напомним, что Илон Маск обещал выпустить пикап Tesla сразу после кроссовера Model Y, серийное производство которого предварительно запланировано на ноябрь 2019 года. Первые изображения пикапа были продемонстрированы во время презентации электрогрузовика Tesla Semi в конце 2017 года.

Источник: Electrek

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