GfK: Почти четверть украинского рынка бытовой техники и электроники (20,5 млрд грн) приходится на «серый импорт», чаще всего таким образом ввозят смартфоны и телевизоры

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На смартфоны и телевизоры приходится почти 60% всего “серого импорта”, поступившего в Украину в 2019 году, а общая сумма таких поставок превысила отметку 20 млрд грн. Об этом рассказала руководитель департамента B2B и стратегических исследований GfK Татьяна Сытник во время онлайн пресс-конференции, сообщает издание RetailersUA.

Под «серым импортом» подразумевается товар, который попадает на территорию страны без соответствующих таможенных процедур, то есть без уплаты таможенной пошлины и НДС на импорт.

Общий объем нелегального импорта в Украине по итогам 2019 года составил $792 млн (20,5 млрд грн) или 23% от объема продаж всего рынка. Чаще всего по “серым схемам” в Украину завозят смартфоны и телевизоры — по 29% на каждую категорию. Если измерять в деньгах, то смартфонов в прошлом году завезли нелегально на сумму $328 млн (8,492 млрд грн), телевизоров — на $125 млн (3,2 млрд грн). Остальной нелегальный импорт приходится на такие категории, как холодильники, мелкая бытовая техника, ноутбуки, пылесосы, стиральные машины и т.д

По «серым схемам» чаще всего завозятся смартфоны высокой ценовой категории (свыше $400) популярных торговых марок Apple, Xiaomi, Samsung. Основные страны происхождения: Китай, Польша, США. Большая часть «серых телевизоров» также находится в высокой ценовой категории и поступает из Польши.

52% компаний из числа опрошенных, которые занимаются услугами сервисного обслуживания, отказываются обслуживать клиентов, которые обращаются к ним с “серым товаром”. Еще 19% берут за это дополнительную оплату.

Наиболее частые схемы “серого импорта” — это так называемые “пиджаки”, когда мелкие партии завозятся частными лицами якобы для личного использования. Еще одна популярная схема — недостоверное декларирование, с занижением таможенной стоимости или декларированием не того товара.

“Серые товары” чаще всего продают через интернет-магазины. В большинстве случаев сбыт происходит через физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Примечательно, что фискальный чек не гарантирует, что товар «белый» — 34% опрошенных отметили, что продажа серого импорта возможна с выдачей фискального чека.

По мнению 88% экспертов основной причиной “серого импорта” является коррупция в таможенных органах. Опрошенные считают, что для решения проблемы нелегального импорта мало контролировать границу и таможню, необходим контроль сбыта внутри страны.

Три главных последствия нелегального импорта: неравные правила игры для “белых” и “серых” игроков, потери в государственном бюджете и последующее развитие коррупции в госорганах.

В рамках исследования компания GfK в октябре 2019 года опросила более 30 экспертов, которые представляли основных вендоров, импортеров и розничные сети. Итоговые значения были получены как средняя оценка всех экспертов. Эксперты опирались на внутренние исследования, данные “контрольных закупок и т.д.

Источник: RetailersUA