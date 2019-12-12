GfK Ukraine: «Черная пятница» 2019 года в Украине стала самой крупной за всю историю исследования рынка (Топ-3: телевизоры, пылесосы и холодильники)





Во время недели «Черной пятницы» (с 25 ноября по 1 декабря 2019 года) объем продаж бытовой техники и электроники в Украине стал крупнейшим за весь период проведения еженедельного панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Продажи за неделю «Черной пятницы» в 2019 году составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 23,4%. В прошлом году эта разница составляла 144%. «Черная пятница» в 2019 году на 29% превысила объемы продаж аналогичного периода 2018 года, и в 3,3 раза превысила продажи средней недели 2019 года.

Категория с самыми высокими темпами роста в период недели «Черной пятницы» — это телевизоры, которые добавили 455% по сравнению с прошлой неделей и 52% относительно прошлого года. В среднем скидки на 100 самых популярных моделей телевизоров достигали 30%, а самая большая зафиксированная средняя скидка на модель телевизора составила 66%. Средний чек на телевизоры вырос на 3% по сравнению с предыдущей неделей, в прошлом году аналогичный показатель составлял 9%.

Пылесосы — вторые по темпам роста в неделю «Черной пятницы» — показали результат +329% против предыдущей недели. Рост относительно прошлогодней «Черной пятницы» составил 79%. Среднее снижение цены на топ-100 самых популярных моделей составило 12%, а наибольшая средняя скидка составила почти 40%. Средний чек в этой категории во время недели «Черной пятницы» снизился на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 2018 году снижение среднего чека в аналогичный период составил 9%.

На 257% относительно предыдущей недели выросли продажи холодильников. По сравнению с прошлым годом показатель роста несколько меньше, чем средний показатель роста по всем категориям — он составил 22%. Средняя скидка на топ-100 самых популярных моделей составила 9%, а самая большая зафиксированная средняя скидка на модель холодильника составила 39%. Средний чек на холодильники вырос на 5%, это несколько больше чем в прошлом году (4% в 2018 году).

Стиральных машин в неделю «Черной пятницы» было куплено в 3 раза больше, чем на предыдущей неделе, темпы роста в деньгах составили 206% по сравнению с предыдущей неделей. Рост относительно прошлогодней недели «Черной пятницы» — 18%. Средняя скидка на самые популярные модели составляла 6%, а самая высокая зафиксирована средняя скидка — 42%. Средний чек в категории стиральных машин в 2019 году снизился на менее 1%, в то время как в прошлом году снижение составило 4%.

На рынке ноутбуков рост продаж составил 180% по отношению к прошлой неделе, и 39% к прошлому году. Средняя скидка на 100 самых популярных моделей составляла 9%. Наибольшее среднее зафиксированное снижение цены всех моделей ноутбуков — 57%. Средний чек на ноутбук снизился на 5%, в прошлом году снижение среднего чека составило 7%.

Продажи смартфонов за неделю «Черной пятницы» выросли на 155% относительно предыдущей недели, а по сравнению с «Черной пятницей» 2018 года — на 12%. Средняя скидка на самые популярные модели составляла 5%, а самая высокая зафиксированная средняя скидка среди всех проданных моделей смартфонов — 44%. Средний чек вырос на 8% относительно предыдущей недели.

В общем период октября-ноября в 2019 году на рынке бытовой техники и электроники в Украине показал рост относительно аналогичного периода 2018 года на 5%. Вместе с тем, если исключить данные о продажах на неделе «Черной пятницы», то наблюдается снижение на 2%.

Доля «Черной пятницы» за 48 недель 2019 года составляет 7%, в то время как доля средней недели этого года — 2%. Для сравнения, в 2018 году доля средней недели до «Черной пятницы» (1-46) также составляла 2%, а доля «Черной пятницы» за 47 недель 2018 года составляла 5%.

«Мы наблюдаем укоренение восприятия «черной пятницы» покупателями как хорошей возможности для шопинга, а ритейлерами — как возможности увеличить продажи и повысить средний чек покупок путем формирования выгодных предложений на более дорогие устройства. В некоторых категориях, таких как телевизоры, смартфоны и холодильники, наблюдается увеличение среднего чека. Это свидетельствует о сочетании удачно сформированного и предложенного ассортимента и желании покупателя купить более дорогую модель. Средний чек на стиральные машины, пылесосы и ноутбуки снизился, однако это снижение меньше, чем в 2018 году. Можем предположить, что в этом случае покупатель более рационально подходит к выбору. Возрастающие продажи в «Черную пятницу» демонстрируют уже не столько желание украинцев купить дешевле, сколько формирование у потребителей привычки покупать именно в этот период. Открытым остается вопрос, не оттянет ли на себя период «Черной пятницы» объемы продаж остальных промопериодов конца года» — прокомментировал Андрей Осадчий, заместитель руководителя отдела аудита розничной торговли непродовольственными товарами PoS Tracking GfK Ukraine.

Источник: GfK Ukraine