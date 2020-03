Глава Epic Тим Суини выступил в поддержку игрового стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now

Многие издатели и разработчики игр решили убрать свои проекты из стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now. Ранее мы уже сообщали, что из сервиса исчезли все игры Activision Blizzard и почти все игры Bethesda. Но не все компании отказываются от взаимовыгодного сотрудничества со стриминговым сервисом. Глава компании Epic Тим Суини, напротив, высказался в поддержку GeForce Now.

Он заявил, что игра Fortnite будет доступна подписчикам сервиса, как и другие проекты, представленные в Epic Games Store, включая эксклюзивы (если их разработчики захотят участвовать). Более того, в Epic намерены улучшать интеграцию со временем. Кроме того, Тим Суини отметил, что GeForce Now является наиболее дружелюбным по отношению разработчикам и издателям среди крупных стриминговых сервисов. И, к тому же, он предусматривает «нулевой налог на игровые доходы».

It’s the most developer-friendly and publisher-friendly of the major streaming services, with zero tax on game revenue. Game companies who want to move the game industry towards a healthier state for everyone should be supporting this kind of service!

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 7, 2020