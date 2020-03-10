Глава Epic Тим Суини выступил в поддержку игрового стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now





Многие издатели и разработчики игр решили убрать свои проекты из стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now. Ранее мы уже сообщали, что из сервиса исчезли все игры Activision Blizzard и почти все игры Bethesda. Но не все компании отказываются от взаимовыгодного сотрудничества со стриминговым сервисом. Глава компании Epic Тим Суини, напротив, высказался в поддержку GeForce Now.

Он заявил, что игра Fortnite будет доступна подписчикам сервиса, как и другие проекты, представленные в Epic Games Store, включая эксклюзивы (если их разработчики захотят участвовать). Более того, в Epic намерены улучшать интеграцию со временем. Кроме того, Тим Суини отметил, что GeForce Now является наиболее дружелюбным по отношению разработчикам и издателям среди крупных стриминговых сервисов. И, к тому же, он предусматривает «нулевой налог на игровые доходы».

It’s the most developer-friendly and publisher-friendly of the major streaming services, with zero tax on game revenue. Game companies who want to move the game industry towards a healthier state for everyone should be supporting this kind of service! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 7, 2020



Наконец, Тим Суини утверждает, что поддержка GeForce Now подтолкнёт игровую индустрию к «более здоровому состоянию», так как подход NVIDIA к бизнесу, не предусматривающий зависимость от конкретных платформ и магазинов, может оказать влияние на Apple App Store и Google Play Store. Каждая из этих платформ «собирает налоги на игровые покупки» (речь идёт о высоких отчислениях разработчиков, выплачиваемых магазинам) и предотвращает от возможности использования проектов в других сервисах. Суини последовательно критикует высокие отчисления, которые требуют магазины. Так как 30% дохода необходимо отдать в пользу Google Play Store, Epic не добавляет свою игру Fortnite для Android на эту площадку, а распространяет её самостоятельно.

Источник: The Verge