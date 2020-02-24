Почти все игры Bethesda удалены из сервиса NVIDIA GeForce Now
Крупные издатели игр продолжают покидать стриминговый сервис NVIDIA GeForce Now. Около двух недель назад из сервиса исчезли все игры Activision Blizzard, а теперь аналогичная участь постигла почти все игры Bethesda.
В сообщении на форуме NVIDIA один из сотрудников объявил, что платформа уже начала удалять игры Bethesda Softworks из своей библиотеки. Под нож пошли такие проекты, как The Elder Scrolls V: Skyrim, несколько игр серии Fallout и др. Единственная игра Bethesda, которая остаётся в сервисе – это Wolfenstein: Youngblood. Все прочие игры Bethesda удалены из сервиса GeForce Now.
Такая ситуация огорчила многих пользователей. В комментариях под этой публикацией некоторые из них писали, что у них нет игрового компьютера, и они покупали эти игры исключительно для запуска через NVIDIA GeForce Now. И теперь некоторые пользователи обвиняют компанию NVIDIA в ложной рекламе, в которой говорилось о поддержке этих игр.
В блоге NVIDIA генеральный директор GeForce Now Фил Эйслер пояснил ситуацию. Он сообщил, что издатели сохраняют контроль над играми и могут принять решение удалить свои проекты из сервиса после окончания пробного периода. В то же время издатели решают, включает ли приобретаемая игра потоковую передачу на GeForce NOW. Иными словами, Фил Эйслер намекает, что источником бед пользователей в данном случае является не NVIDIA, а владельцы авторских прав на контент – издатели. Также он заявляет, что не всё так плохо, «другие вернут игры по мере того, как они будут осознавать ценность GeForce NOW».
Вместе с тем, по словам руководителя сервиса, по мере того, как переходный период подходит к концу, удаление игр не должно быть массовым, а новые игры добавляются в GeForce NOW каждую неделю. А многие издатели и разработчики понимают, что благодаря стриминговому сервису они могут увеличить продажи своих проектов за счёт пользователей, имеющих в своём распоряжении слабые компьютеры и ноутбуки, не позволяющие запускать игры локально.
Даже сейчас пользователи могут запускать через NVIDIA GeForce Now многие популярные игры, включая Fortnite от Epic Games, League of Legends от Riot, Warframe от Digital Extremes и World of Tanks от Wargaming. Кроме того, одна из самых ожидаемых игр 2020 года, Cyberpunk 2077 от студии CD PROJEKT RED, будет доступна в GeForce NOW сразу же в день её выпуска. Наконец, ещё около 1500 игр находятся в очереди на добавление в сервис.