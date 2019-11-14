Глава СБУ Иван Баканов считает, что SIM-карты в Украине нужно продавать по паспорту (чтобы быстрее вычислять «минёров»)

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Глава СБУ Иван Баканов поддержал продажу SIM-карт по паспорту, так как считает, что это облегчит работу по поиску людей, которые сообщают о «минировании» объектов инфраструктуры. Данное мнение глава Службы безопасности Украины высказал в интервью изданию «Главком».

«Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать SIM-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, то «выйти» на «минера» будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте» — рассказал Иван Баканов.

Глава СБУ предложил данное нововведение в ответ на вопрос о том, что делает СБУ для уменьшения количества таких «минирований» и планирует ли служба изменить алгоритм реагирования на них.

Иван Баканов отметил, что большинство таких сообщений поступает с оккупированных территорий, но случается, что они приходят и с подконтрольной Украине территории. По всей видимости именно для таких случаев и предлагается ввести новые правила реализации SIM-карт.

Напомним, что в сентябре текущего года социологическая служба Центра Разумкова провела соцопрос, в котором выяснила отношение украинцев к идее продавать SIM-карты по паспорту. Только 32% опрошенных заявили, что поддерживают такую процедуру, против высказались 45,7%, для 13,7% опрошенных этот вопрос не важен, а 8,6% затруднились с ответом.

В рамках исследования с 6 по 11 сентября 2019 года было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, теоретическая ошибка не превышает 2,3%.

На данный момент Законопроект №1083 «Об электронных коммуникациях», который предусматривал регистрацию мобильных абонентов и блокировку «серых» смартфонов, отозван, его обещают «кардинально переработать».

Источник: Лига.нет, Главком