Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней

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Будущий научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» / Project Hail Mary с Райаном Гослингом побил рекорд по просмотрам еще до релиза в кинотеатрах — благодаря первому трейлеру.

По данным Amazon, трейлер собрал 400 млн просмотров со всех платформ всего за 7 дней (официальный YouTube принес 18 млн просмотров). Это рекордные показатели для «оригинального» фильма, то есть не являющегося сиквелом или ремейком, а также крупнейший запуск в истории объединенного бренда Amazon MGM Studios

«Проект Аве Мария» — это адаптация научно-фантастического романа Энди Вира, который был выпущен в 2021 году и распродался тиражом в более 1 млн копий по всему миру. В центре сюжета — бывший учитель, а ныне одинокий астронавт, который внезапно просыпается с амнезией на космическом корабле за 11,9 световых лет от Земли.

«Райланд Грейс (Гослинг) оказывается на космическом корабле, не помня своего прошлого и того, как он туда попал. Его межзвездная миссия, которую необходимо успешно выполнить, чтобы спасти Землю от потенциальной катастрофы, приводит к встрече с таинственным инопланетянином, который также стремится спасти свой собственный вид».

«Проект Аве Мария» стал вторым космическим фильмом для Гослинга после «Первого человека», где он сыграл Нила Армстронга. Среди остального актерского состава появляются Сандра Гюллер («Анатомия падения») в роли решительной Евы Стратт, а также Милана Вайнтруб, Лайонел Бойс и Кен Леунг.

Режиссерами и сопродюсерами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан 2», «Соло. Звездные Войны. История»). Сценарий написал Дрю Годдард, который ранее адаптировал книгу Вира для фильма «Марсианин» (2015), номинированного на семь премий «Оскар», а также создал супергеройский телесериал Netflix «Сорвиголова».

«Проект Аве Мария» выйдет в кинотеатрах 20 марта 2026 года и фактически сойдется в прокате с новым научно-фантастическим проектом Ридли Скотта — фильмом «Собачьи звезды» / The Dog Stars, который стартует через неделю 27 марта.

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Источник: Word of Real, Deadline, CBR

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