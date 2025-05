Осторожно, споры: пятый эпизод The Last Of Us покажет один из самых сложных элементов игры

HBO выпустил тизер пятого эпизода The Last Of Us — и, похоже, экранизация таки покажет ключевой элемент постапокалиптических игр Naughty Dog, проигнорированный в первом сезоне.

В тексте присутствуют спойлеры ко 2-му сезону The Last Of Us.

Речь идет о спорах — способе распространения инфекции, удаленной в первом сезоне к печали некоторых фанов. Единственное упоминание о них возникало в разговоре Элли (Белла Рамзи) с Тесс (Анна Торв), где вторая сомневалась в их существовании.

В тизере нам показывают Элли и Дину (Изабелла Мерсед), которые продолжают поиски членов WLF, чтобы отомстить Эбби (Кейтлин Дивер) за смерть Джоэла, и натыкаются на гниющее тело одного из зараженных, выпускающего споры.

Игра демонстрирует, что даже после смерти зараженного, грибок внутри него продолжает расти, образуя плодовое тело и выпуская споры, которые инфицируют любого человека, который их вдыхает — предотвратить это персонажи могут, используя противогазы. Из тизера можно увидеть, что грибок из тела разросся мхом до гигантских размеров, фактически слившись с окружающей средой.

Шоураннер Крейг Мазин в предыдущих интервью объяснял, что от спор отказались из-за сложности съемок в противогазах, хотя по крайней мере один человек в сериале может игнорировать это средство защиты — Элли, которая имеет иммунитет. В игре Дина именно через споры узнает о тайне своей подруги, хотя сериал заменил процесс раскрытия более привычным зрителю укусом.

Сериал The Last Of Us уже представил кликеров, топляков и сталкеров — последние агрессивнее и умнее большинства зараженных, и способны действовать в группах, организовывать засады и ждать идеального момента для атаки. Впрочем, диалоги из тизера намекают на еще большую угрозу, хорошо известную геймерам — и неизвестно, идет ли речь в этом случае о тех, кто стреляет кислотой, или же ключевом боссе.

Второй сезон сериала The Last Of Us транслируется на HBO и Max с 13 апреля (с официальной украинской озвучкой сериал можно посмотреть на Megogo) — сейчас для просмотра доступны 4 эпизода из всего 7. Первые отзывы профильных изданий в целом получились положительными, но с недовольством за оборванный финал; тогда как зрительская оценка приблизилась к катастрофическим 53% на Rotten Tomatoes (с критикой в основном за каст). Третий сезон официально в разработке, но, вероятно, дебютирует не раньше, чем через 2 года.