Второй сезон сериала The Last of Us официально завершился — финал немного отличается от игры

На HBO вышел седьмой и финальный эпизод второго сезона The Last of Us, который уже получил достаточно критики от фанов — в частности из-за того, что содержит не слишком приятный клиффхэнгер (о чем, собственно, мы уже знали из предыдущих рецензий профильных изданий).

В статье присутствуют спойлеры ко второму сезону The Last of Us.

Сейчас у седьмого эпизода 7,3/10 на IMDb, что является средним показателем для сезона. Для сравнения, самый высокий рейтинг (9,3) получил эпизод с роковой встречей Эбби и Джоэла, тогда как самый низкий (6,9) — эпизод о первом дне Дины и Элли в Сиэтле.

Создатели решили несколько изменить финал по сравнению с The Last of Us Part 2, и оставить его открытым: Эбби и Элли впервые встречаются в Сиэтле, раздается выстрел… и собственно на этом все (в игре по крайней мере Элли после этого встает). Далее камера переводит нас во времена «за несколько дней до», где Эбби просыпается в штаб-квартире WLF в Сиэтле, намекая на то, что следующий сезон покажет те же три дня в городе, но уже с точки зрения другой персонажки.

Собственно о том, что третий сезон сосредоточится на истории персонажа Кейтлин Дивер уже говорила в интервью Кэтрин О’Хара, которая подтвердила, что появление психолога Гейл в продолжении пока не предвидится. Также в следующем сезоне планируют глубже исследовать конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, и показать Короля крыс в заброшенной больнице.

Что интересно, шоураннеры Крейг Мезин и Нил Дракманн изначально планировали альтернативный финал, но в итоге оставили клиффхэнгер — это, кстати, стало едва ли не единственным минусом сезона, который критики упоминали в предыдущих рецензиях (чего не скажешь об отзывах зрителей).

«Мы были открыты к другому финалу. Много об этом говорили, все обдумали», — заявил Мезин (через GamesRadar). «Конечно, мы хотели все спланировать. Возможно, нам просто стоит переплетать истории. Возможно, нам просто стоит двигаться туда-сюда. Возможно, нам стоит попробовать это, возможно, то, а затем, в конце концов, я просто помню, как сказал: «Разве это не часть генетики того, как функционирует эта история? Это просто часть генетики»».

Оба сезона The Last of Us доступны для одновременного просмотра на стриминге Max, тогда как в Украине их легально можно посмотреть на Megogo (с украинской озвучкой, к сожалению, а не с дубляжем). Третий — официально в разработке, но пока без даты релиза. И он собственно не станет финальным, потому что Мезин заявлял, что завершить на нем историю «нет возможности».

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка Элли (Белла Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, которая ищет Джоэла ради мести, Дины (Изабела Мерсед), выступающую новым любовным интересом Элли, Джесси (Янг Мазино), а также Айзека, роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт.