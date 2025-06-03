Шоураннер «Одних из нас» планирует покончить с экранизациями игр, но мысль о «19 сезонах GTA» не дает ему покоя

Крейг Мезин планирует покончить с экранизациями видеоигр после завершения сериала «Одни из нас».

Первый сезон сериала имел огромный успех, который наряду с высокими оценками критиков, принес рекордные просмотры HBO и забрал несколько статуэток «Эмми». Со вторым ситуация не так однозначна, поскольку после эпизода с убийством Джоэла, оценки зрителей катастрофически падали и сейчас остановились на уровне 37% на Rotten Tomatoes.

Неизвестно, связано это или нет, однако на днях один из шоураннеров сериала Крейг Мезин заявил, что планирует покончить с экранизациями видеоигр после завершения «Одних из нас», который назвал своей «игровой лебединой песней».

«Конечно, я никогда этого не буду делать больше, потому что что дальше?», — заявил Мезин в интервью Scifi Now, хотя через несколько секунд добавил: «Однако иногда я думаю: «О нет, продолжай, сделай что-то другое»».

В качестве примера Мезин привел свои «мазохистские» мысли о GTA, как «сериале с 19 сезонами» или даже что-то вроде Candy Crush.

Он отметил, что если окончательно отойдет от игровых адаптаций, то не против наблюдать за тем, что будут делать другие люди и, при необходимости, поможет в качестве продюсера.

«Я бы хотел помочь создать несколько хороших адаптаций видеоигр, как продюсер», — сказал Мезин.

В другом моменте интервью Мезин отметил, что «Голливуд проснулся» в плане игровых адаптаций, учитывая успех таких сериалов как «Одни из нас» и «Фоллаут», или же фильма о Minecraft, который приблизился по кассе к миллиарду долларов. И это действительно так, по по подсчетам Game Spot, сейчас в разработке находятся около 40 фильмов о видеоиграх и многочисленные сериалы. Шоу «Скрежет металла» возвращается в июле, а позже в 2025-м дебютируют «Мортал Комбат 2» и сиквел «Пяти ночей у Фредди», тогда как следующий год принесет нам ленты «Street Fighter», а также второй фильм о братьях Супер Марио.

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Что касается «Одних из нас», то в настоящее время первые два сезона транслируются на HBO и Max, тогда как третий, сосредоточеный на Эбби, официально в разработке, а четвертый завершит историю экранизации.