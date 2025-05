Финал второго сезона The Last of Us показал «катастрофическое» падение просмотров — на 55% меньше, чем у первого

Седьмой и последний эпизод второго сезона сериала «Одни из нас» / The Last of Us, который вышел на HBO в это воскресенье, продемонстрировал значительное падение просмотров.

В целом эпизод посмотрели 3,7 млн зрителей, что на 55% меньше, чем у финала первого сезона, который в марте 2023 года собрал около 8,2 млн зрителей. В HBO тем временем заявили, что многие зрители не смогли посмотреть финал из-за планов на праздничные выходные, и ожидается, что просмотры вырастут в последующие дни. Дополнительно в отчете компания отметила, что франшизу с момента завершения первого сезона посмотрели в общей сложности 90 млн зрителей.

Следует отметить, что такие показатели вполне соответствуют оценкам зрителей: к примеру, на Rotten Tomatoes сезон оценили в 39% — впрочем, начальный рейтинг был приличнее и упал так существенно только после убийства Джоэла и с дебютом эпизода о начале «приключений» Элли и Дины в Сиэтле. Если учитывать оценки IMDb, то эта же серия получила один из самых низких рейтингов для сезона.

В то же время оценки критиков были почти идеальными, с редким негативом за открытый финал. Предполагали, что это нацеленный ревью-бомбинг, который устроили фаны игры, недовольны кастом Беллы Рамзи и Кейтлин Дивер на роли Элли и Эбби. Однако, следует отметить (субъективное мнение), что, за исключением второго эпизода, в сезоне было интересного мало.

Напомним, что сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Белла Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, которая разыскивает Джоэла ради мести, Дины (Изабела Мерсед), выступающей новым любовным интересом Элли, Джесси (Янг Мазино), а также Айзека, роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт.

Третий сезон уже в разработке, но пока не имеет даты релиза (предполагаем 2027 год). Он, ожидаемо, сосредоточится на истории Эбби, глубже исследует конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, а также покажет Крысиного короля в заброшенной больнице. Собственно третий сезон не станет финальным, поскольку Крейг Мезин заявлял, что завершить на нем историю «нет возможности».