Звезда The Last of Us подтвердила сюжет третьего сезона: «Это история Эбби»

Третий сезон сериала «Одни из нас» / The Last of Us будет сосредоточен на персонаже Эбби, которую сыграла Кейтлин Дивер.

В статье присутствуют спойлеры ко второму и третьему сезонам сериала «Одни из нас».

Об этом сообщила Кэтрин О’Хара, в ответ на вопрос повторит ли она роль Гейл — психотерапевта из Джексона, которая консультировала Джоэла (Педро Паскаль) и одновременно была обижена на него из-за убийства ее зараженного мужа Юджина

«Крейг (шоураннер) сказал, что точно не в следующем сезоне», — откровенно заявила О’Хара в комментарии Variety. «Это история Эбби. Возможно. Но, думаю, она должна была служить истории Джоэла и Элли».

Эбби — это новая ключевая героиня сериала, которая появляется во втором сезоне как солдатка WLF, ищущая мести за смерть своего отца. Персонажку сыграла Кейтлин Дивер, которая, как и Белла Рамзи (Элли) столкнулась с потоком критики за несоответствие образу из игры. Более того, актрисе пришлось нанимать дополнительную охрану на съемки, из-за того, что фаны серьезно восприняли действия самой Эбби из игры. Ранее Дивер рассказала, что снимала ключевую сцену с убийством Джоэла, через несколько дней после похорон своей матери.

Персонажку Дивер показали в начале второго сезона, и с тех пор она в кадре не появлялась. Остальные эпизоды сосредоточены на Элли и Дине и их приключениях в Сиэтле, за исключением шестого, который предлагает повествование через флешбеки истории отношений Джоэла и Элли в течение 5 лет после заселения в Джексоне — эпизод, который продвигали, как приближенный по драматизму к истории Билла и Фрэнка.

Заявление о том, что Эбби получит целый сезон не удивит зрителей, знакомых The Last of Us Part II. Уже на то время решение предоставить собственную историю убийцы Джоэла вызвало споры. В то же время неизвестно как такое разделение повлияет на формат телешоу, учитывая отстранение Элли от основного повествования на некоторое время. Хотя решение и выглядит оригинально, а в финале оба сезона в конце концов объединятся.

Сериал The Last of Us, основанный на серии постапокалиптических игр Naughty Dog, официально продлили на третий сезон еще до выхода второго (хотя дата релиза еще не объявлена). Ранее шоураннеры Крейг Мезин и Нил Дракманн намекали, что дальнейшая история глубже исследует конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, а также покажет Крысиного короля в заброшенной больнице. Четвертый не подтвержден официально, однако Мезин говорил, что завершить историю третьим «нет возможности».

Сейчас второй сезон «Одних из нас» транслируется на HBO и Max (с официальной украинской озвучкой на Megogo) — седьмой и финальный эпизод стартует в это воскресенье.