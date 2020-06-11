Glovo добавил функцию онлайн-чаевых для курьеров — можно оставить сумму от 0 до 30 грн и отозвать их в течение часа после доставки

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Сервис курьерской доставки Glovo добавил в приложение возможность оставлять онлайн-чаевые для курьеров. Теперь пользователи Glovo, заказывая доставку и оплачивая ее безналичным способом, могут выбрать размер чаевых для курьера — от 0 до 30 грн.

Безналичные чаевые — знакомая вещь для пользователей сервиса Glovo, так как большинство сетей ресторанов предоставляли возможность оставить чаевые картой. Теперь и в приложении за доставку еды, медикаментов, продуктов и других заказов курьера можно поблагодарить удобным для пользователя способом.

Для этого при формировании и подтверждении заказа в разделе «Чаевые курьеру» следует выбрать желаемую сумму в размере от 0 до 30 грн. Размер чаевых будет добавлен к общей сумме оплаты, а после доставки заказа курьер получит уведомление о чаевых. Курьер увидит информацию о количестве чаевых после осуществления доставки.

Пользователь приложении Glovo имеет возможность отозвать чаевые в течение 1 часа с момента выполнения заказа. Функция работает для заказов, оплаченных безналичным способом во всех городах Украины, где представлен сервис Glovo и для всех подключенных к платформе курьеров.

«В основе платформы Glovo — взаимодействие заведений, пользователей и курьеров. Мы постоянно работаем над обновлением приложения и расширяем возможности каждого из участников платформы: среди таких важных обновлений и бесконтактные чаевые. Это решение полностью коррелирует с вызовом времени, ведь сейчас 65% заказов оплачиваются карточкой и тренд роста % сохраняется. Мы убеждены, что опция безналичных чаевых в таких сервисах как Glovo, добавляет удобства пользователям при взаимодействии с приложением, и становится дополнительной мотивацией для курьеров» — комментирует генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Базовая функциональность приложения Glovo остается неизменной, пользователи все так же могут делать заказ из 5 основных баблов — «Еда», «Супермаркеты», «Экспресс-курьер», «Здоровье и красота», «Что угодно». В разных городах количество баблов меняется в зависимости от условий сотрудничества сервиса Glovo и партнеров.

Источник: Glovo