Glovo на максималках: космический корабль Arc доставит грузы в любую точку мира за час

Американская компания Inversion представила собственный новый космический корабль Arc для доставки грузов «по требованию».

В компании заявляют, что разрабатывают космический корабль для предоставления американским военным возможности доставлять до 225 кг грузов в любую точку мира практически мгновенно. Inversion была основана в начале 2021 года Джастином Фиаскетти и Остином Бриггсом. Оба были студентами университета Бостона.

«Номинально наша миссия — предварительное размещение аппаратов Arcs на орбите и обеспечение их пребывания там до пяти лет с возможностью вызова и последующей автономной посадки в любом месте и в любое время при необходимости, а также с возможностью доставки груза или имущества в нужное место менее чем за час. Настоящая экономическая ценность космоса — это доступ к земному шару, и мы поняли, что можем сделать это с помощью физических грузов, а не только данных. Поэтому мы основали Inversion, чтобы заняться разработкой возвращающихся аппаратов для этой цели», — объясняет соучредитель и гендиректор Inversion Джастин Фиаскетти. 

За 3 года компания, состоящая из 25 сотрудников, собрала небольшой космический аппарат «Ray» для демонстрации технологий. Он был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Он должен был совершить полет, используя подсистемы Inversion, а после этого запустить двухкомпонентный ракетный двигатель для схода с орбиты и осуществления посадки у побережья Калифорнии. 

По словам Фиаскетти, испытательный аппарат весом 90 кг продемонстрировал способность подниматься и опускаться по орбите и сохранил положительный уровень мощности, периодически выходя на связь с центрами управления полетом Inversion. Однако управляемое приземление аппарата не было предусмотрено. 

Успех испытаний позволил Inversion перейти непосредственно к разработке Arc. В ширину этот аппарат 1,2 м, а в высоту — 2,4 м. Ожидается, что первый полноценный корабль появится уже в конце 2026 года. Arc — это космический аппарат с несущим корпусом, который будет совершать большинство маневров в атмосфере. Его боковая дальность составляет 1 тыс. км при входе в плотные слои атмосферы.

Приземление Arc с помощью парашютов/Inversion

Приземление будет осуществляться с помощью парашютов без необходимости посадочно-взлетной полосы. Использование нетоксичных материалов в двигательной установке аппарата позволяет приближаться к Arc без защитного снаряжения сразу после приземления. 

«Это может быть широкий спектр конкретных полезных нагрузок, от медицинских принадлежностей до беспилотников и всего остального. Но ключевой критерий — доставка именно в момент, когда груз понадобится. Ну, например, для военных и национальной безопасности, если им понадобится груз в условиях боевых действий», — объясняет Джастин Фиаскетти. 

В Inversion заявили, что уже построили «полноценный производственный комплекс для разработки ключевой конструкции первого аппарата Arc.

Источник: ArsTechnica

