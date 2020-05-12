Glovo запустился в Кривом Роге, который стал 20-м городом присутствия сервиса в Украине





Сервис курьерской доставки Glovo начал работу в Кривом Роге, который стал юбилейным двадцатым городом присуствия сервиса в Украине. В зону покрытия сервиса вошла центральная часть города — от Саксаганского водохранилища на севере до железной дороги и улицы Широковской на юге. Зона действия сервиса на востоке города ограничена Объездной дорогой и простирается до улицы Украинской на западе. Со временем зона покрытия сервиса будет расширяться.

Таким образом с сегодняшнего дня жители Кривого Рога могут воспользоваться услугами Glovo. Чтобы сделать заказ, необходимо выбрать один из 6 доступных в приложении баблов — «McDonald`s», «Еда», «Супермаркеты», «Здоровье и красота», «Экспресс-курьер» или «Что угодно». Курьеры доставят заказы в пределах часа из заведений города, находящихся в зоне покрытия сервиса. Кроме заказов из конкретных заведений, с баблом «Экспресс-курьер» можно передать любой предмет в пределах доступа сервиса.

Стоимость доставки из этого бабла рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния. Отследить маршрут курьера можно на карте приложения в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним. Заказ не должен превышать размеры фирменного рюкзака в 40x40x30 см и вес в 9 кг.

Отметим, что сервис Glovo был основан в 2015 году в Барселоне, на сегодняшний день им пользуются жители более 290 городов по всему миру. В Украине сервис появился в октябре 2018 году, за полтора года работы стал доступным в 20 городах, к платформе подключилось более 40 тыс. курьеров, а пользователи могут сделать заказ из более чем 3 тыс локаций.

Напомним, что недавно Glovo расширил покрытие на Киевскую область, запустив сервис курьерской доставки в Борисполе, Броварах, Вишневом и Софиевской Борщаговке.

Источник: Glovo