Glovo расширил покрытие в Киевской области, запустив сервис курьерской доставки в Борисполе и Броварах

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Сервис курьерской доставки Glovo продолжает расширять зону покрытия в Киевской области и после Вишневого и Софиевской Борщаговки объявил о начале работы в Борисполе и Броварах.

Зона действия сервиса в Борисполе не только полностью покрыла основные микрорайоны города — Шевченковский, Центральный и Зоряный, но и значительно вышла за их пределы. Поэтому на севере территория доставки сервиса протягивается до железной дороги, а на востоке органичена улицами Кооперативной и Липовой.

В Броварах в зону покрытия Glovo вошла вся территория города от границ Киева к железной дороге, а также частично микрорайон Торгмаш.

С Glovo жители этих городов получили доступ к широкой сети партнеров сервиса, включая рестораны, супермаркеты, магазины товаров для красоты и здоровья, аптеки и т.д. Чтобы воспользоваться сервисом доставки Glovo, необходимо загрузить приложение с App Store или Google Play на смартфон, создать учетную запись, выбрать способ оплаты и оформить заказ. В условиях карантина, для ограничения дополнительных контактов пользователей и курьеров, сервис рекомендует использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку.

Стоимость доставки можно проверить на превью каждого из партнеров сервиса — она ​​может меняться на время действия акций или специальных обстоятельств. Например, с началом карантина стоимость доставки из аптек снижена до 1 грн во всех городах, где представлен сервис.

Опция «Курьер» позволяет передать любой предмет в пределах зоны сервиса, при этом размер объекта доставки должен соответствовать габаритам фирменного рюкзака курьера 40х40х30 и весить не более 9 кг. Стоимость доставки из этого раздела рассчитывается автоматически, в зависимости от расстояния преодоленного курьером. Пользователи могут отследить процесс доставки в реальном времени на карте приложении, а при необходимости — связаться с курьером.

Источник: Glovo