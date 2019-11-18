Сервис Glovo начал работу в Киевской области, на первом этапе он доступен в Вишневом и на Софиевской Борщаговке





С сегодняшнего дня сервис быстрой курьерской доставки Glovo начинает работу в Киевской области, а именно в Киево-Святошинском районе. На первом этапе в зону покрытия сервиса вошла территория Софиевской Борщаговки в пределах улиц Соборной, Киевской и Яблоневой, а также город Вишневое, где зона покрытия простирается до улиц Ломоносова и Железнодорожной. Со временем зона доставки будет расширяться.

С приложением Glovo можно заказать готовые блюда из разделов «Рестораны» или «Выпечка и десерты». Доставку цветов, книг или косметики можно сделать в магазинах, которые уже собраны в разделе «Подарки». В случае необходимости можно указать список необходимых для доставки медикаментов в разделе «Аптеки». А услуга «Курьер» позволяет передать любой легальный предмет в пределах зоны сервиса, если его размер не превышает габариты фирменного рюкзака 40х40х30 см и вес 9 кг.

По данным Glovo, сервис постепенно меняет потребительские привычки украинцев. Так, за первый год работы сервиса пользователи приложения заказывали доставку в среднем 3,7 раз в месяц. В общем топе кулинарных предпочтений — американская и итальянская кухни, однако карта региональных вкусов имеет определенные особенности: львовяне больше любят уличную еду, одесситы чаще всего заказывают японскую кухню, а харьковчане являются сторонниками здорового питания. Сегодня приложение Glovo занимает 4 место в рейтинге самых популярных бесплатных мобильных приложений в Украине, при этом пользователи сервиса уже могут делать заказы из более чем 3000 локаций

Отметим, что Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне и Черкассах. Сразу после старта Glovo подписал эксклюзивное соглашение с McDonald’s по быстрой доставке блюд компании на дом.

Источник: Glovo