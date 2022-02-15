Годзилла, Ультрамен, Камен Райдер и «Евангелион» станут частью новой японской киновселенной

Любители аниме и культуры Страны восходящего солнца ликуют. Титаны японской индустрии Toho Studio, Tsuburaya Productions, Studio Khara и Toei объединились для создания киновселенной под названием Shin Japanese Heroes Universe. Они снимут различные фильмы и сериалы, в которых будут фигурировать Годзилла, Ультрамен, Камен Райдер (он же Наездник в маске) и персонажи «Евангелиона». Это герои культовых аниме, фильмов и манг. Судя по слову Shin, которое на японском языке означает «новый», в кроссоверах будут не классические герои, а скорее их обновленные версии, как в фильме «Годзилла: Возрождение» 2016 года, к примеру. Или «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз», вышедший в Японии под названием Shin Evangelion Gekijouban.

Toho создала Годзиллу, Toei — сериал Kamen Rider, Tsuburaya — франшизу Ultra Series, а Khara — анимационная студия, работавшая над спецэффектами для некоторых из них.

Стороны начали готовить различные товары, рекламные кампании и прочие мероприятия, связанные с SJHU. У проекта уже появился официальный сайт. А известный иллюстратор Махиро Маэда (работал со студиями Ghibli и Gonzo, режиссерами «Убить Билла» и «Аниматрица») опубликовал изображение основной концепции японской супергеройской киновселенной (на главном фото).