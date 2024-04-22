Вторая «Дюна» увеличила мировую кассу до $700 млн несмотря на цифровой релиз, а «Годзилла и Конг» приближается к $500 млн

Научно-фантастическая эпопея Дени Вильнева заработала $276 млн только в Северной Америке и $419 млн за рубежом, доведя общие кассовые сборы до $695,8 млн за 8 недель проката (и это несмотря на недавний цифровой релиз).

Как отмечает Variety, это достойный показатель в постковидные времена — только 5 фильмам в 2023-м, 8 в 2022-м и 5 в 2021 году удалось преодолеть отметку в $700 млн.

«Дюна 2» все еще является самым кассовым фильмом 2024 года в мире, и в национальном прокате в частности. Кроме США и Канады, крупнейшими рынками для ленты стали Великобритания ($48,8 млн), Китай ($48,5 млн), Франция ($42,6 млн), Германия ($39,7 млн) и Австралия ($22,5 млн).

Отметим, что цифровая премьера второй «Дюны» состоялась 16 апреля — сейчас лента доступна и на украинских онлайн-сервисах, в частности в библиотеке MEGOGO, Киевстар ТВ, SWEET.TV и др.

Другой фильм Warner Bros/Legendary Entertainment четвертый уик-энд подряд собирает самые большие средства в международном прокате — в этой сессии «Годзилла и Конг: Новая империя» добавил $21,6 млн с 77 зарубежных рынков. Сейчас международный куш фильма достигает $313,6 млн, а глобальный — $485,2 млн.

По данным Deadline, крупнейшими рынками для «Годзиллы и Конга» стали Китай ($119,3 млн), Мексика ($30,2 млн), Великобритания ($15,9 млн), Индия ($14 млн) и Австралия ($10,7 млн). Что касается Индии, то в этой стране фильм стал самым масштабным для Warner Bros., превзойдя «Джокера». Общие сборы только в IMAX по всему миру составили $40 млн.