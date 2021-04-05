СМИ: Google переведет Pixel 6 на кастомный процессор, разработанный совместно с Samsung

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По информации 9to5Google и XDA-Developers, следующий флагманский смартфон Google линейки Pixel — предположительно, Pixel 6 — получит процессор GS101 (кодовое название Whitechapel) собственной разработки Google, ознаменовав переход линейки на кастомные SoC.

К настоящему моменту многие ведущие производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Huawei, проектируют собственные SoC на базе IP-ядер ARM с единой целью — оптимизация со всеми вытекающими преимуществами.

По сообщениям 9to5Google, Google разрабатывает два смартфона на базе таинственной SoC c номером GS101 — вероятнее всего, компания работает над обновлением прошлогоднего флагмана Pixel 5 и его удешевленного собрата Pixel 4A 5G. В докладе XDA-Developers содержатся некоторые подробности касательно SoC GS101 — якобы Google выбрала дизайн с трехкластерным CPU и специализированным блоком TPU (Tensor Processing Unit) для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. К слову, та же топовая на сегодняшний день SoC Snapdragon 888 использует трехкластерный CPU с суперядром Cortex-X1 и техпроцесс 5-нм Samsung 5LPE.

По большому счету новая информация подтверждает более ранние утечки годовой давности — тогда сообщалось, что Google заказала у Samsung разработку специальной высокопроизводительной SoC Exynos, которая будет выпускаться по техпроцессу 5 нм на мощностях Samsung.

Учитывая опыт Google в разработке собственных процессоров, логично предположить, что в конфигурацию этой таинственной платформы под кодовым названием Whitechapel также войдет отдельный чип безопасности вроде Titan M. Теперь ждем тестов, чтобы оценить быстродействие и сравнить результаты чипа Google с конкурирующими Snapdragon 888 и Exynos 2100. Говоря о Samsung и ее линейке мобильных процессоров Exynos, этим летом ожидается выход устройств на базе SoC Exynos с GPU Radeon — по слухам, первым станет складной смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3.

Презентация Pixel 6 традиционно ожидается осенью.