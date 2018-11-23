Google Assistant подружился с Siri и теперь на iOS его можно вызвать голосовой командой

Голосовой помощник Google Assistant дебютировал на iOS еще в мае прошлого года. Но изначально было понятно, что на глубокую интеграцию, учитывая закрытость самой платформы и политику Apple в отношении конкурирующих продуктов, рассчитывать не стоит. До этого момента у пользователей iOS, предпочитающих стандартной Siri конкурирующий Assistant, не было возможности вызвать помощника Google голосовой командой. С выходом недавнего обновления ПО Google Assistant для iOS такая возможность появилась, хотя работает она вовсе не так, как можно ожидать.

Чтобы подружить Assistant с Siri, Google воспользовалась одной из последних функциональных возможностей ассистента Apple, дебютировавших вместе с iOS 12. Речь о приложении Shortcuts (Команды), которое позволяет создавать специальные ярлыки для автоматического выполнения последовательности действий/команд в определенных приложениях.

Вызвать Google Assistant на iOS можно, сказав фразу ««Привет, Siri. Окей, Google». Надо ли говорить, что сработает все только в том случае, если предварительно создать соответствующую ярлык-команду через приложение Shortcuts. Да, назвать этот способ удобным можно едва ли, но по-другому никак. Маловероятно, что Apple предложит Google подружить своих голосовых ассистентов, как это недавно сделали Microsoft и Amazon.

Остается добавить, что фразу «OK Google», которую Google предлагает по умолчанию, можно подменить на любой другой вариант – покороче. Затем каждое произношение этого кодового слова после «Привет, Siri» будет запускать Assistant. Тут стоит учитывать еще один нюанс – поскольку Assistant является сторонним приложением, запустить его прямо с экрана блокировки iPhone не выйдет. То есть, даже вызвав его голосовой командой, придется сначала разблокировать iPhone, подождать пока приложение запустится, а затем уже спрашивать. Но большим плюсом является возможность создания последовательностей действий, которые будут выполняться по одной команде. Например, по команде «Привет, Google, я ухожу», отданной через Siri, Assistant выключит свет, отопление и т.д.

Источник: Google Assistant (iOS) и The Verge