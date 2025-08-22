Google попробовал 100x Pro Res Zoom в Pixel 10 Pro и, кажется, получил тот самый «первый блин»

Ограничение современных смартфонов в отношении фото заключается в их компактных размерах. В частности, они не могут физически масштабировать кадр более чем в 10 раз без использования большего объектива — для этого производители используют вычислительные методы. Google решил попробовать ИИ-режим 100x Pro Res Zoom в Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XLно качество первых продемонстрированных образцов его работы, мягко говоря, не самое лучшее.

Снимок, сделанный с близкого расстояния наряду с кадром 100x Pro Res Zoom свидетельствуют, технологии еще предстоит преодолеть долгий путь. Пользователь Reddit с ником Dry_Astronomer3210 пошел в магазин Best Buy, чтобы поэкспериментировать с функцией 100-кратного увеличения в Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Коротко — этим можно пользоваться только когда детали неважны.

Новый интерфейс камеры получил много удобных усовершенствований как кнопка быстрого 10-кратного масштабирования и функция Video Boost для всех трех камер. Однако Google придется вносить существенные усовершенствования в будущем, чтобы сделать качество лучше, а функцию — полезнее.

Увеличенный снимок показывает игровой набор Nintendo Switch 2, и, как видно, на изображении есть множество деталей. Результат, сгенерированный без участия искусственного интеллекта, представляет собой размытый беспорядок, тогда как снимок со 100-кратным Pro Res Zoom значительно четче, но лучше от этого не становится. Это сплошная «каша», просто более четкая.

Конечно, нужно еще много работы, и Google может научить собственную систему работать лучше. Но сейчас, по факту, она не слишком полезна для получения более детальных изображений. Интересно было бы увидеть работу режима в уличной съемке, где важнее наличие деталей, а не их точность.

Источник: Wccftech