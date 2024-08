Google пока без конкурентов: сайт The New York Times и еще 13 топ-изданий заблокировали доступ поисковику SearchGPT

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

SearchGPT от создателей ChatGPT позиционировалась как мощная замена Google с искусственным интеллектом, однако некоторые топовые иностранные издания внезапно заблокировали доступ альтернативному поисковику

Как сообщает Business Insider (со ссылкой на данные Originality.ai), The New York Times, Wired, The New Yorker, Vogue (всего 14 топовых изданий) заблокировали SearchGPT от OpenAI — пока без объяснения причины. Однако такое решение изрядно помешает планам нового поисковика конкурировать с Google, поскольку данные, которые выдадут на запрос пользователя, будут неполными.

Гендиректор Originality.ai Джон Гиллам предполагает, что издатели могут не доверять OpenAI, поскольку новые поисковики на основе ИИ могут удерживать пользователей, выдавая им краткое резюме материалов вместо перенаправления на оригинальные статьи, тем самым уменьшая трафик и заработки издателей.

Отметим, что в этом году OpenAI заключила несколько соглашений с издателями на использование их архивных материалов для обучения ИИ, тогда как The New York Times подала в суд на компанию из-за нарушения авторских прав (чат-бот OpenAI якобы без разрешения скопировал миллионы статей издания).

