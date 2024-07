Закрывайте Google — OpenAI запускает поисковую систему SearchGPT

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

OpenAI объявила о выходе на поисковый рынок и запуске SearchGPT ─ поисковой системы на основе ИИ с доступом к информации в интернете в реальном времени.

Главная страница поисковой системы SearchGPT имеет большое текстовое поле, которое спрашивает пользователя «Что вы ищете?». Но вместо того, чтобы возвращать обычный список ссылок, SearchGPT пытается упорядочить и понять их. В одном примере OpenAI поисковая система суммирует свои выводы о музыкальных фестивалях, а затем представляет краткие описания событий со ссылкой на источник.

В другом примере объясняется, когда лучше сажать помидоры, прежде чем разделять разные сорта растения. После появления результатов вы можете задать дополнительные вопросы или нажать боковую панель, чтобы открыть другие соответствующие ссылки. Существует функция под названием «визуальные ответы». Она демонстрирует видео, созданное искусственным интеллектом OpenAI Sora, а также тематические изображения.

На данный момент SearchGPT имеет статус прототипа. Сервис работает на базе моделей семейства GPT-4 и доступен только для 10 000 тестовых пользователей. OpenAI работает со сторонними партнерами и использует прямые каналы содержания для создания результатов поиска. SearchGPT был разработан в сотрудничестве с различными новостными партнерами, среди которых такие организации, как владельцы The Wall Street Journal, The Associated Press и Vox Media. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге интегрировать функции поиска непосредственно в ChatGPT.

«SearchGPT разработан, чтобы помочь пользователям связываться с издателями, четко цитируя их и ссылаясь на них во время поиска», — говорится в заметке в блоге OpenAI. «Ответы имеют четкую, встроенную, названную атрибуцию и ссылки, чтобы пользователи знали, откуда поступает информация, и могли быстро получить еще больше результатов на боковой панели со ссылками на источник».

Запуск SearchGPT — это начало того, что может стать серьезной угрозой для Google. Она тоже спешит внедрить функции искусственного интеллекта в своей поисковой системе, опасаясь, что пользователи бросятся к конкурирующим продуктам, которые первыми предлагают такие инструменты.

