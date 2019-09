Google представила Android 10 (Go edition) для бюджетных смартфонов с объемом ОЗУ 1,5 ГБ и меньше

У Google есть инициатива Android Go (или Go Edition) — специальная, облегченная версия операционной системы Android для недорогих смартфонов со слабой аппаратной начинкой с прицелом на развивающиеся рынке. Не сказать, что она сильно популярна в глобальном масштабе, но в определенных странах аппараты Android Go пользуются спросом; самые видные представители жанра — Samsung Galaxy A2 Core и Xiaomi Redmi Go. И вот сейчас Google представила новую версию операционной системы Android для смартфонов начального уровня — Android 10 (Go edition).

Напомним, что инициатива Android Go была запущена в 2017 году, ранее вышли Android 8 Oreo (Go Edition) и Android 9 Pie (Go edition).

Что интересно, теперь Google говорит, что ОС подходит для смартфонов с объемом оперативной памяти 1,5 ГБ и меньше. Раньше формулировка несколько иной — для смартфонов с объемом ОЗУ 1 ГБ и меньше. С другой стороны, топовые флагманские модели оснащаются 12 ГБ ОЗУ.

Google выделяет в Android 10 (Go edition) два ключевых улучшения по сравнению с предыдущей версией. Первое касается безопасности: появилась поддержка протокола шифрования Google Adiantum, разработанного поисковым гигантом специально для маломощных устройств в качестве альтернативы алгоритму блочного шифрования AES, требующему большей производительности. Втрое же улучшение — увеличенное быстродействие и повышенная стабильность. По словам разработчиков, по сравнению с прошлогодней Android 9 Pie (Go edition) приложения запускаются на 10% быстрее и работают стабильнее.

Остается добавить, что вместе с Android Go компания предлагает оптимизированные версии своих фирменных приложений и сервисов (Maps Go, Google Go, Gmail Go, Assistant Go и пр.). Недавно список этих облегченных приложений, требующих всего 10 МБ пространства на накопителе, пополнился еще одним видным — Gallery Go. Кроме того, функциональность Google Lens, позволяющая узнавать значение конкретных слов, стала частью приложения Google Go.

Отдельно Google отмечает, что за последние 18 месяцев более 500 различных производителей в более чем в 180 странах суммарно выпустили более 1600 моделей смартфонов с Android Go. При этом цены начинаются с отметки в $27.

В Google также дразнят новыми моделями с Android 10 (Go edition), которые выйдут до конца этой осени.

