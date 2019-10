Google продолжает оригинальничать. Первые покупатели получили предзаказанные Pixel 4 в коробках с хлопьями

Розничные продажи представленных на прошлой неделе новых флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL официально стартуют завтра, 24 октября. Но накануне полноценного старта Google начала отгрузки смартфонов по оформленным предзаказам (их открыли в день анонса 15 октября).

Вчера на Reddit и в Twitter начали появляться сообщения первых счастливых владельцев новых Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые были удивлены тем, в каком виде они получили устройства. Google разослала смартфоны в коробках с хлопьями. Внутри коробки, получившей соответствующее оформление, кроме упаковки со смартфоном положили пакетик с настоящими хлопьями для завтрака и маршмэллоу с логотипом Google. Очевидно, что подобным образом обслужили только часть покупателей.

Коробку украсили кратким описанием возможностей Pixel 4, выделив голосовой помощник Google Assistant, функцию бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца) и впечатляющую камеру (хотя первые обзоры показали, что не такая она и впечатляющая). Также на ней можно обнаружить большую весьма неоднозначную надпись «FREE INSIDE». Можно подумать, что речь о бесплатном неограниченном пространстве для хранения для фотографий и видеороликов в оригинальном качестве, которое шло приятым бонусом ко всем прошлым моделям Pixel. Вот только новые Pixel 4 лишены этой привилегии и получают обычные условия (безлимитное хранилище, но со сжатием исходников). Такая реклама определенно может ввести в заблуждение.

Напомним, накануне журналистам и блогерам смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL для обзоров разослали в коробках с пиццей Dominoʼs! Pixel 4: устройства спрятали в выемку в верхней части коробки с надписью «премиальный топпинг».

ok @madebygoogle I see you with the collab of the century with @dominos for this custom pixel 4 unboxing pic.twitter.com/SQ51KxpWh4

— Sam Sheffer (@samsheffer) October 15, 2019