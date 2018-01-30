Google работает над собственными процессорами для смартфонов, хотя грядущие версии Pixel всё ещё будут основаны на чипах Qualcomm

Представленные осенью прошлого года смартфоны Pixel 2 стали первыми устройствами, получившими процессор собственной разработки Google – чип Pixel Visual Core. Он отвечает за улучшение работы камеры и позволяет обрабатывать фотографии в режиме HDR+ значительно быстрее по сравнению со встроенными в обычный процессор ISP, потребляя при этом меньше энергии. Судя по всему, Pixel Visual Core – это лишь первый этап для Google в создании собственного процессора для мобильных устройств.

Благодаря использованию собственных процессоров перед разработчиками устройств открываются дополнительные возможности по интеграции аппаратных и программных решений. Сторонние продукты, как правило, не дают необходимой гибкости. Потому Google заинтересована в более широком использовании чипов собственной разработки. И у компании имеются денежные ресурсы для проведения необходимых исследований и разработок.

Вряд ли следует ожидать скорого перевода мобильных устройств Google на использование процессоров собственной разработки. Но собственные чипы с выделенными функциями будут всё чаще применяться в гаджетах компании. Таким образом, на протяжении ближайших нескольких лет Qualcomm может всё ещё оставаться поставщиком процессоров для смартфонов Google, но затем, вероятно, ситуация изменится.

Добавим, Google завершила сделку по приобретению части HTC, в результате которой более 2000 высококвалифицированных специалистов присоединились к поисковому гиганту. Также компания получила доступ к объектам интеллектуальной собственности HTC. Эти сотрудники и патенты позволят усилить подразделение Google по разработке аппаратных решений.

Источник: gizmochina