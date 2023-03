Следующая презентация Google I/O 2023 пройдет 10 мая — на ней расскажут об Android 14, чатбота Bard и, вероятно, Pixel 7A

Традиционная ежегодная майская конференция Google I/O, посвященная ПО, сервисам и взаимодействию с разработчиками, стартует 10 мая (обычно она длится 2-3 дня). Как всегда Google перед тем, как сообщить точную дату одного из главных мероприятий в мире IT, изрядно разогрела головы фанатов многошаговой головоломкой «ввод/вывод».

Google уже запустила страницу I/O 2023 и открыла регистрацию для разработчиков. Помимо основной презентации первого дня, открывающей конференцию, где обычно звучат главные анонсы, запланированы технические сессии, семинары, AMA, встречи и другие события. В этом году презентация снова пройдет в гибридном формате — по многолетней традиции мероприятие состоится на открытом воздухе в амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) рядом со штаб-квартирой Google. Планируется трансляция презентации (предположительно предварительно записанной) со сцены перед ограниченной аудиторией, а также обычный стрим на YouTube для всех желающих следить за анонсами с места событий в реальном времени.

Точное расписание и подробности о предстоящей конференции I/O 2023 должны опубликовать в ближайшее время.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023