Следующая презентация Google I/O 2023 пройдет 10 мая — на ней расскажут об Android 14, чатбота Bard и, вероятно, Pixel 7A

Традиционная ежегодная майская конференция Google I/O, посвященная ПО, сервисам и взаимодействию с разработчиками, стартует 10 мая (обычно она длится 2-3 дня). Как всегда Google перед тем, как сообщить точную дату одного из главных мероприятий в мире IT, изрядно разогрела головы фанатов многошаговой головоломкой «ввод/вывод».

Google уже запустила страницу I/O 2023 и открыла регистрацию для разработчиков. Помимо основной презентации первого дня, открывающей конференцию, где обычно звучат главные анонсы, запланированы технические сессии, семинары, AMA, встречи и другие события. В этом году презентация снова пройдет в гибридном формате — по многолетней традиции мероприятие состоится на открытом воздухе в амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) рядом со штаб-квартирой Google. Планируется трансляция презентации (предположительно предварительно записанной) со сцены перед ограниченной аудиторией, а также обычный стрим на YouTube для всех желающих следить за анонсами с места событий в реальном времени.

Точное расписание и подробности о предстоящей конференции I/O 2023 должны опубликовать в ближайшее время.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Конференция Google I/O прежде всего посвящена программному обеспечению и сервисам, хотя анонсы нового «железа» также время от времени встречаются. Все важные новости проходят в первый день на главной презентации.

Центральное место в конференции разработчиков Google I/O, скорее всего, отведено ШИ-сервис Bard, который является ответом компании на популярный ChatGPT, и другие разработки в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, ведь Google планирует в этом году запустить более 20 таких проектов. Другой главной темой по традиции станет новая версия Android под порядковым номером 14 — месяц назад вышла первая версия Android 14 (DP1) для разработчиков, а во время мероприятия ожидается полноценный анонс следующей major-версии ОС.

Среди других потенциальных анонсов Google I/O 2023 — смартфон Pixel 7A, который заменит Pixel 6A на позиции самого доступного Pixel, планшет Pixel Tablet, знаменующий возвращение Google на рынок после 9-летней паузы, и складной смартфон-планшет, который время от времени напоминает о себе слухами и утечками разной степени достоверности. А вот новых ноутбуков Pixelbook можно не ждать.