Новости Софт 07.12.2023 в 18:38 comment views icon

Google рассказала, как восстановить файлы, потерянные в Drive из-за недавнего сбоя синхронизации

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Примерно неделю назад пользователи Google Drive столкнулись с проблемой – облачный сервис хранения данных утратил файлы за последние несколько месяцев. Похоже, Google нашла решение проблемы с синхронизацией. К сожалению, это не будет простым восстановлением в один клик мыши. Но Google опубликовала список шагов, которые предстоит предпринять для восстановления файлов.

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Сначала потребуется загрузить и установить последнюю версию Google Drive для Windows или macOS. Далее Google предлагает запустить инструмент восстановления приложения. Для этого нужно щелкнуть значок Drive в строке меню или на панели задач. Нажав и удерживая Shift, нужно выбрать «Настройки» и «Восстановить из резервных копий». Если все пойдет хорошо, появится уведомление «Восстановление началось». После завершения процесса Google поместит все восстановленные файлы в новую папку под названием Google Drive recovery.

Если возникнут какие-либо проблемы, пользователи могут отправить отзыв через приложение Drive для настольных компьютеров, используя хэштег #DFD84 и выбрав отправку журналов диагностики.

Существует также еще один метод восстановления данных через интерфейс командной строки, описанный на странице поддержки Google, а также некоторые варианты устранения неполадок.

Источник: The Verge

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