Google разработала нейросетевой алгоритм, способный существенно улучшать качество ночных снимков

Google Research представила технологию уменьшения шума на изображении, которая может существенно улучшить качество фотографии в условиях слабого освещения.

Инструмент под названием RawNeRF (Raw Neural Radiance Fields) разработан на основе искусственного интеллекта. Он способен реконструировать темную сцену с устранением шумов, значительно превосходя аналоги. Но наиболее впечатляющим является то, что шумоподавление происходит с минимальной потерей качества и гораздо меньшим количеством видимых дефектов изображения, возникающих при сжатии снимка. Секрет новой технологии в том, что искусственный интеллект учится на необработанных данных изображения, а не на JPEG с постобработкой.

На видео, опубликованном членом Google Research Беном Милденхоллом, видно, как RawNeRF убирает шум и улучшает снимок, сделанный при минимальном освещении.

И это не все преимущества RawNeRF. Технология способна комбинировать изображения, сделанные с разных точек обзора камеры, чтобы реконструировать сцену и посмотреть на нее под разными углами.

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Сцены реконструируются в линейном цветовом пространстве HDR, которое может прорабатывать такие детали, как изменение экспозиции, использование отображения тонов и изменение фокусировки.

Технология во многом революционна и может принести Google немало прибыли. Любая камера, даже самая современная, не может избавиться от всех шумов во время съемки в условиях плохого освещения. Новый инструмент полностью изменяет правила игры, позволяя фотографам видеть даже в темноте.

Ранее сообщалось, что Google создал Transframer – генеративную нейросеть, которая способна генерировать короткие видео по единственному изображению

Источник: TechSpot