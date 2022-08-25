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Google разработала нейросетевой алгоритм, способный существенно улучшать качество ночных снимков

Google разработала нейросетевой алгоритм, способный существенно улучшать качество ночных снимков

Google Research представила технологию уменьшения шума на изображении, которая может существенно улучшить качество фотографии в условиях слабого освещения.

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Инструмент под названием RawNeRF (Raw Neural Radiance Fields) разработан на основе искусственного интеллекта. Он способен реконструировать темную сцену с устранением шумов, значительно превосходя аналоги. Но наиболее впечатляющим является то, что шумоподавление происходит с минимальной потерей качества и гораздо меньшим количеством видимых дефектов изображения, возникающих при сжатии снимка. Секрет новой технологии в том, что искусственный интеллект учится на необработанных данных изображения, а не на JPEG с постобработкой.

На видео, опубликованном членом Google Research Беном Милденхоллом, видно, как RawNeRF убирает шум и улучшает снимок, сделанный при минимальном освещении.

И это не все преимущества RawNeRF. Технология способна комбинировать изображения, сделанные с разных точек обзора камеры, чтобы реконструировать сцену и посмотреть на нее под разными углами.

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Сцены реконструируются в линейном цветовом пространстве HDR, которое может прорабатывать такие детали, как изменение экспозиции, использование отображения тонов и изменение фокусировки.

Технология во многом революционна и может принести Google немало прибыли. Любая камера, даже самая современная, не может избавиться от всех шумов во время съемки в условиях плохого освещения. Новый инструмент полностью изменяет правила игры, позволяя фотографам видеть даже в темноте.

Ранее сообщалось, что Google создал Transframer – генеративную нейросеть, которая способна генерировать короткие видео по единственному изображению

Источник: TechSpot


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