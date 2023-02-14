Apple, вероятно, «сломала» Google Photos в релизе iOS 16.3.1. Google обещает все исправить

Google Photos перестали работать корректно у многих пользователей iPhone после обновления операционной системы iOS до версии 16.3.1. У некоторых (не у всех) приложение вылетает при запуске, что делает невозможным просмотр фотографий или управление их библиотекой.

Проблема не универсальна: часть пользователей могут нормально работать с Google Photos – что не делает неисправность менее назойливой для других. Возможно, к эффекту приводит сочетание обновления с какими-то другими особенностями использования iPhone. Прочие приложения Google, такие, как Gmail, Google Диск и Google Карты, похоже, работают нормально.

Пока неясно, что может быть причиной проблемы и почему она затрагивает только определенных людей. Обновление iOS, которое могло вызвать сбой, относительно незначительное. В примечаниях к выпуску Apple говорит, что оно в основном предназначено для исправления ошибок и некоторых проблем с безопасностью. Часть обозревателей указывают на проблемы, связанные с тем, как Google обрабатывает доступ к фотографиям.

Похоже, у Google больше информации и определенности. Компания знает об этой проблеме и находится в процессе развертывания исправления приложения Google Photos – об этом говорит Майкл Маркони, представитель компании.

До решения проблемы можно отложить обновление на iOS 16.3.1. В приложении «Настройки» для этого нужно выбрать «Основные» > «Обновление ПО» > «Автоматические обновления» > «Отключить установку обновлений iOS».

Источники: The Verge, Technotification