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Google сегодня представит новое приложение Google Pay и, вероятно, объявит о выпуске брендированной банковской карты

Google сегодня представит новое приложение Google Pay и, вероятно, объявит о выпуске брендированной банковской карты

Google сегодня представит новое приложение Google Pay и, вероятно, объявит о выпуске брендированной банковской карты


18 ноября в 19:30 по Киеву начнется онлайн-трансляция Google, где точно представят крупное обновление фирменного платежного приложения Pay. Желающие найдут окно трансляции на YouTube ниже.

«‎Мы приглашаем вас посмотреть онлайн-трансляцию и узнать больше о новом приложении Google Pay, которое позволит лучше распоряжаться деньгами. Оно выйдет на Android и iOS, и начнет распостранятся с США».

Из приглашения Google

Ожидается, что в рамках сегодняшнего анонса обновленного приложения Google Pay компания также объявит о запуске собственной дебетовой карты — еще в апреле сообщалось, что партнерами Google по проекту выступают крупнейший международный банк Citi и кредитный союз Stanford Federal Credit Union. К тому же, сама Google явным образом намекает на запуск собственной платежной карты с кешбэком и другими преимуществами.

Остается добавить, что это будет не первая платежная карта Google. Компания выпускала дебетовую карту Wallet в рамках старого платежного приложения Google Wallet — проект существовал с 2013 по 2016 год. Напомним, в 2018 году Google объединила Google Wallet с Android Pay и одновременно переименовала свой платежный сервис в Google Pay (G Pay).

С момента запуска Apple Card собственные аналоги предложили многие технологические гиганты, включая Samsung, Huawei и Razer.

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