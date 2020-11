Google сегодня представит новое приложение Google Pay и, вероятно, объявит о выпуске брендированной банковской карты

18 ноября в 19:30 по Киеву начнется онлайн-трансляция Google, где точно представят крупное обновление фирменного платежного приложения Pay. Желающие найдут окно трансляции на YouTube ниже.

Ожидается, что в рамках сегодняшнего анонса обновленного приложения Google Pay компания также объявит о запуске собственной дебетовой карты — еще в апреле сообщалось, что партнерами Google по проекту выступают крупнейший международный банк Citi и кредитный союз Stanford Federal Credit Union. К тому же, сама Google явным образом намекает на запуск собственной платежной карты с кешбэком и другими преимуществами.

Send, spend or save, we’re reimagining @GooglePay to help everyone build a better relationship with money. 💰 Tune into our event tomorrow at 9:30AM PT to see what’s new → https://t.co/PcXs2VrZB1 ✨ pic.twitter.com/q06hhtv6pH

— Google (@Google) November 17, 2020