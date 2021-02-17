Epic Games подала антимонопольную жалобу в ЕС из-за комиссии в App Store

Компания Epic Games подала антимонопольную жалобу комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на магазин приложений App Store компании Apple.

Разработчик онлайн-шутера Fortnite и семейства игровых движков Unreal Engine в очередной раз пожаловался на несправедливый размер комиссии и недобросовестную конкуренцию в онлайн-магазине App Store. В Epic Games утверждают, что Apple использует контроль над экосистемой iOS для сдерживания конкуренции и получения максимальной собственной выгоды, тем самым злоупотребляя доминирующим положением и нарушая законы ЕС о конкуренции.

«На кону само будущее мобильных платформ. Потребители имеют право устанавливать приложения откуда хотят, а разработчики имеют право на честную конкуренцию. Мы не будем сидеть сложа руки и не позволим Apple использовать свое доминирующее положение на платформе, чтобы диктовать свои правила игры на цифровом поле, которое долно быть равноценным для всех. Это плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И в равной степени это плохо для разработчиков, чьи средства к существованию полностью зависят от Apple, которая разрешает и определяет условия для выхода на iOS» Тим Суини генеральный директор Epic Games

Epic Games призвала Еврокомиссию принять меры против антиконкурентного поведения Apple, подчеркнув, что не требует возмещения убытков, а «лишь хочет справедливой конкуренции».

Эта жалоба в ЕС дополняет судебные разбирательства между Epic Games и Apple в США и Австралии, а также недавнее исковое заявление в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании.

Напомним, конфликт между Epic Games и Apple разгорелся в августе 2020 года, когда Apple удалила из App Store игру Fortnite, после того как Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. После этого Epic Games и Apple подали встречные иски друг против друга. Основной суд по делу Apple и Epic Games пройдет 3 мая 2021 года. В то же время Apple ранее снизила комиссию App Store с 30% до 15% для разработчиков с доходом меньше миллиона долларов в год. Это решение глава Epic Games Тим Суини назвал «просчитанным ходом», призванным успокоить критиков и внести смуту в сообществе разработчиков.

Осенью 2020 года несколько крупных компаний, включая Spotify, Tinder и Epic Games объединили усилия для борьбы с несправедливыми, по их мнению, требованиями App Store.

Остается добавить, что 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. Конфликт Apple и Spotify по своей сути аналогичен противостоянию Apple и Epic, и сводится к политикам App Store. Аналогичные антимонопольные жалобы в ЕС ранее подали японская компания Rakuten и мессенджер Telegram Павла Дурова.