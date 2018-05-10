Google так и не внедрила функцию удаления нежелательных объектов с фотографий, обещанную еще на прошлогодней I/O

В рамках проведения конференции Google I/O 2018 компания Google показала ряд интересных и временами даже удивительных технологических решений. Однако нужно быть готовыми к тому, что не все из них увидят свет в скором времени.

Во время проведения прошлогодней конференции для разработчиков Google I/O 2017 компания показала возможность использования алгоритмов искусственного интеллекта для удаления нежелательных объектов на фотографии. Причём, речь шла не о каких-либо небольших объектах, размещённых на периферии кадра, а о достаточно больших помехах, перекрывающих значительную часть изображения. Во время демонстрации возможностей системы было бесследно удалено изображение сетки с переднего плана, за которой стоит ребёнок.

Конечно, такого же эффекта можно постараться добиться с помощью специализированных программ для редактирования фотографий, например, Photoshop, Pixelmator, Snapseed, но решение Google было ориентировано на людей, у которых нет навыков или времени для работу в этих программах.

Однако, несмотря на обещание руководителя Google предоставить этот инструмент «очень скоро», он всё ещё недоступен широкому кругу пользователей. Лежащий в основе Google Photo код указывает, что эта функция всё ещё находится в процессе разработки. Но рассказывая о новых функциях и возможностях Google Photo во время проведения нынешней конференции Google I/O 2018 не было упоминаний о возможности удаления нежелательных объектов с фотографий. Причины задержки также не уточняются.

Источник: The Verge