Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS

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В 2019 году Google представила Tiles — это карточки, которые содержат определенную информацию и позволяют совершать какие-нибудь действия. С тех пор они стали одной из самых полезных функций Wear OS. Парой свайпов можно получить доступ к погоде, датчику ЧСС, таймеру, календарю, новостям.

Теперь же Google анонсировала выпуск альфа-версии библиотеки Jetpack Tiles. Она позволяет разработчикам создавать свои собственные карточки для смарт-часов на Wear OS. Кастомные Tiles станут доступны пользователям этой весной вместе с обновлением системы Wear OS.

Карточки могут быть разработаны для различных ситуаций. Например, для слежения за активностью пользователя на протяжении дня, быстрого старта тренировки, доступа к недавно воспроизведенным трекам, отправки сообщения выбранным контактам и т.п. В отличие от приложений, Tiles отображаются мгновенно и сразу выводят на экран необходимую информацию.

Больше информации о создании Tiles можно найти на сайте разработчиков Android.

Источник: Android Developers