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Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS

Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS

Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS


В 2019 году Google представила Tiles — это карточки, которые содержат определенную информацию и позволяют совершать какие-нибудь действия. С тех пор они стали одной из самых полезных функций Wear OS. Парой свайпов можно получить доступ к погоде, датчику ЧСС, таймеру, календарю, новостям.

Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS

Теперь же Google анонсировала выпуск альфа-версии библиотеки Jetpack Tiles. Она позволяет разработчикам создавать свои собственные карточки для смарт-часов на Wear OS. Кастомные Tiles станут доступны пользователям этой весной вместе с обновлением системы Wear OS.

 

Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OS

Карточки могут быть разработаны для различных ситуаций. Например, для слежения за активностью пользователя на протяжении дня, быстрого старта тренировки, доступа к недавно воспроизведенным трекам, отправки сообщения выбранным контактам и т.п. В отличие от приложений, Tiles отображаются мгновенно и сразу выводят на экран необходимую информацию.

Google теперь позволяет сторонним разработчикам создавать Tiles для Wear OSБольше информации о создании Tiles можно найти на сайте разработчиков Android.

Источник: Android Developers

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