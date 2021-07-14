Google вернула ограничение в 60 минут на групповые видеозвонки в Google Meet для пользователей бесплатной версии сервиса





После нескольких переносов компания Google всё же ввела ограничение на продолжительность групповых звонков для бесплатной версии сервиса Meet. Если ранее владельцы бесплатных учетных записей могли проводить «неограниченные» (до 24 часов) групповые звонки в Google Meet, то теперь для них действует ограничение – 1 час.

Отметим, «безлимитные» групповые звонки в Meet были временным предложением Google. Весной прошлого года, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, компания сделала бесплатным использование сервиса Google Meet для всех пользователей. Тогда планировалось вернуть обычные условия работы сервиса для проведения видеоконференций (и ограничить бесплатные видеовстечи 60 минутами) к 30 сентября 2020 года. Однако осенью ситуацию с распространением коронавируса не улучшилась настолько, чтобы вернуться к привычной жизни. И поисковый гигант принял решение продлить льготные условия использования Google Meet до конца марта 2021 года.

В марте компания очередной раз продлила срок действия предложения с «безлимитными» групповыми звонками – до 30 июня. Новых уведомлений о переносе срока внедрения ограничений на бесплатные звонки не последовало. И как свидетельствует страница поддержки Google Meet, для видеозвонков, в которых принимают участие 3 и более пользователей, теперь действует ограничение – до 60 минут. Звонки один на один и далее могут длиться до 24 часов. Если кому-то всё же требуются более продолжительные групповые видеозвонки в Google Meet, можно оформить подписку на тариф Google Workspace Individual, его стоимость составляет $7,99 в месяц. С января 2022 года цена возрастёт до $9,99 в месяц.

Источник: The Verge