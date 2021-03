Скорость интернета Starlink уже достигает 400 Мбит/с

Бета-тестировщики Starlink поделилась поделились свежими результатами тестов, в которых зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — 400 Мбит/с.

Скриншоты результатов тестов опубликовали пользователи под никами BQBrad и DontStayInOnePlace в Reddit — в обоих случаях пиковая скорость загрузки составляла 400 Мбит/с. Новый рекорд был зафиксирован в Канаде.

Скорее всего, эти новые пиковые скорости, которые пользователи Starlink фиксируют на этой неделе, будут продолжать колебаться до тех пор, пока в этом году не будет запущено больше спутников, однако это дает представление о возможностях сети Starlink. Для сравнения, HughesNet обеспечивает скорости до 25 Мбит/с, а в сети Viasat скорости колеблются в диапазоне от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с. В обоих операторов спутникового интернета задержки составляют от 590 мс до 625 мс, сообщает Reviews.org. То есть, проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает значительно более высокие скорости и меньшие задержки ввиду того, что спутники SpaceX работают на существенно более низких высотах на низкой околоземной орбите и оснащены передовыми технологиями.

У SpaceX уже есть около 1325 спутников Starlink, из которых более 1200 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. 23 марта SpaceX планирует отправить на орбиту очередную партию из 60 спутников в рамках миссии Starlink 22 v1.0.

В конце февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что уже в этом году скорость загрузки в Starlink увеличится вдвое — до 300 Мбит/с. И эти целевые 300 Мбит/с — далеко не предел. В более отдаленной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с.

Ранее глава SpaceX подтвердил, что к концу этого года SpaceX планирует покрыть интернетом Starlink большую часть планеты, а в 2022-м расширить покрытие полностью на всю Землю, а затем компания возьмется за уплотнения покрытия связи в отдельных зонах. Кроме того, недавно SpaceX обратилась к американскому регулятору за разрешением на подключение к Starlink разного вида транспорта.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.